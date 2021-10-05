يعتبر كريم البنجر والفازلين من الكريمات الخارقة التي تساعد على توريد الخدود والشفاه وتمنحهم لون وردي جميل، كما يعمل على تفتيح وترطيب البشرة إذا قمنا باستخدامه بشكل دائم، ويحتوي هذا الكريم على العديد من العناصر التي تعمل على إكساب البشرة منظر جميل ورائع، ويعمل على إظهار الفتيات والسيدات بشكل أفضل، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية وأمنه على البشرة، على عكس الكريمات التي نقوم بشرائها من محلات مستحضرات التجميل والصيدليات التي تحتوي على عناصر كيميائية تسبب الالتهابات والحساسية والحكة للبشرة، وتحضير الكريم بالمنزل بسيطة وغير مكلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البنجر والفازلين لتوريد الشفاه والخدود وتفتيح البشرة. مكونات كريم البنجر والفازلين مكونات كريم البنجر والفازلين يحتوي الكريم على بعض المكونات الرخيصة والآمنة على البشرة وهى كما يأتي:- ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البنجر المركز. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البنجر والفازلين الرائع في توريد الشفاه والخدود وتفتيح البشرة وهى كما يلي:- نحضر طبق ونقوم بوضع الفازلين وزيت جوز الهند، ونضعهم على حمام من البخار، ونقوم بتذويبهم جيداً. نقوم بإضافة عصير البنجر، ثم نقوم بالتقليب باستمرار حتى يمتزج الخليط. نرفع الوعاء من بخار الماء الساخن، ثم نتركه جانباً حتى يصبح بارد. نقوم بوضع الخليط في الثلاجة حتى يصبح متماسك جيداً. نستخدم الكريم يومياً صباحاً ومساءً حتى نحصل على النتائج المرجوة. فوائد كريم البنجر والفازلين للبشرة يحتوي هذا الكريم السحري على فوائد كثيرة تعمل على حل مشاكل البشرة وهى كما يأتي:- يحسن من لون البشرة ويجعلها نضرة.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على محاربة الشيخوخة.

له دور فعال في حماية البشرة من التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة.

يساعد على تفتيح البشرة، كما يجدد خلايا الوجه التالفه.

يمنع ظهور الحبوب والبثور ويحافظ على نضارة البشرة.

يستخدم كمرطب طبيعي للبشرة والقدمين، ويعالج تشققات القدم.

يعمل كمقشر طبيعي للخلايا الميتة، كما يعمل على إصلاحها.

يجعل مظهر الوجه رائع وجميل، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل على تغذية البشرة.

يجعل البشرة مشرقة ونضرة ووردية اللون. الوسوم

يعتبر كريم البنجر والفازلين من الكريمات الخارقة التي تساعد على توريد الخدود والشفاه وتمنحهم لون وردي جميل، كما يعمل على تفتيح وترطيب البشرة إذا قمنا باستخدامه بشكل دائم، ويحتوي هذا الكريم على العديد من العناصر التي تعمل على إكساب البشرة منظر جميل ورائع، ويعمل على إظهار الفتيات والسيدات بشكل أفضل، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية وأمنه على البشرة، على عكس الكريمات التي نقوم بشرائها من محلات مستحضرات التجميل والصيدليات التي تحتوي على عناصر كيميائية تسبب الالتهابات والحساسية والحكة للبشرة، وتحضير الكريم بالمنزل بسيطة وغير مكلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البنجر والفازلين لتوريد الشفاه والخدود وتفتيح البشرة. مكونات كريم البنجر والفازلين مكونات كريم البنجر والفازلين يحتوي الكريم على بعض المكونات الرخيصة والآمنة على البشرة وهى كما يأتي:- ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البنجر المركز. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البنجر والفازلين الرائع في توريد الشفاه والخدود وتفتيح البشرة وهى كما يلي:- نحضر طبق ونقوم بوضع الفازلين وزيت جوز الهند، ونضعهم على حمام من البخار، ونقوم بتذويبهم جيداً. نقوم بإضافة عصير البنجر، ثم نقوم بالتقليب باستمرار حتى يمتزج الخليط. نرفع الوعاء من بخار الماء الساخن، ثم نتركه جانباً حتى يصبح بارد. نقوم بوضع الخليط في الثلاجة حتى يصبح متماسك جيداً. نستخدم الكريم يومياً صباحاً ومساءً حتى نحصل على النتائج المرجوة. فوائد كريم البنجر والفازلين للبشرة يحتوي هذا الكريم السحري على فوائد كثيرة تعمل على حل مشاكل البشرة وهى كما يأتي:- يحسن من لون البشرة ويجعلها نضرة.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على محاربة الشيخوخة.

له دور فعال في حماية البشرة من التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة.

يساعد على تفتيح البشرة، كما يجدد خلايا الوجه التالفه.

يمنع ظهور الحبوب والبثور ويحافظ على نضارة البشرة.

يستخدم كمرطب طبيعي للبشرة والقدمين، ويعالج تشققات القدم.

يعمل كمقشر طبيعي للخلايا الميتة، كما يعمل على إصلاحها.

يجعل مظهر الوجه رائع وجميل، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل على تغذية البشرة.

يجعل البشرة مشرقة ونضرة ووردية اللون.

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