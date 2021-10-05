طريقة عمل العيش الفينو الهش بطريقة وبسيطة بطريقة لأطفال المدارس

يعد العيش الفينو من أكثر أنواع الخبز التي يقبل عليها الجميع، وكثير من الأمهات تردن الحصول على طريقة ناجحة لتحضير العيش الفينو في المنزل مثل المخابز، وهو من الأنواع المغذية للأطفال وتعطيهم الطاقة والحيوية، ايضاً يتم حشوه بالجبن أو اللانشون أو المربى حسب الرغبة، وهناك سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العيش الفينو الهش في المنزل.

مقادير عمل العيش الفينو

يحتوي العيش الفينو على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٤ أكواب من الدقيق الأبيض.

عبوة من الخميرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

٤ أكواب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الملح.

٢ كبيرتان من الزيت.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير العيش الفينو في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نقوم بإذابة الخميرة ونصف ملعقة صغيرة من السكر في الماء الدافئ. ثم نقوم بإحضار وعاء عميق من البلاستيك ونضع به ٣ أكواب من الدقيق مع ٣ ملاعق كبيرة من السكر ورشة من الملح ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بسكب الزيت على خليط الخميرة وإضافتهم على الدقيق ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة لمدة لا تقل عن ١٠دقاءق. نضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تحمر ونتركها في مكان دافئ. بعد مرور الوقت نقسمها إلى نصفين ووضعها في صينية مستطيلة على شكل خبز لمدة لا تقل عن ساعتين حتى ترتفع. ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها ونتركها لتبرد ونغطيها بفوطة على تصبح طرية.

سر نجاح العيش الفينو

هناك عدة نصائح يجب مراعاتها عند تحضير العيش الفينو هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-