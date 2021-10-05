طريقه جديده لتاتوه الحواجب أوصبغ الجواب من غير كيماويات وغير الذهاب لبيوتى سنتر بكل سهوله

طريقه جديده لتاتوه الحواجب أوصبغ الجواب من غير كيماويات، طريقة صبغ الحواجب في المنزل من أكثر الموضوعات التي تبحث عنها السيدات خاصة اللاتي لديهن حواجب خفيفة أو الراغبات في توحيد لون شعر الرأس مع لون شعر الحواجب لتظهر بشكل طبيعي جدًا وجذاب بدون اللجوء إلى أي منتجات كيميائية مؤذية.

تاتوه الحواجب أوصبغ الجواب من غير كيماويات

تختلف طريقة صبغ الحواجب في المنزل من لون إلى آخر والعنصر المشترك بينهم هو استعمال مكونات طبيعية موجودة في المنزل أو يسهل الحصول عليها.

وصفة صبغ الحواجب بالقهوة

هذه الوصفة فعاله جداً وأمنه في صبغ الحواجب والشعر بطريقة أمنه وفعاله جداً في صبغ الحواجب لذلك ينصح باستخدام هذه الوصفة .

ملعقتين تفل قهوة صغيرتين.

نصف ملعقة كاكاو صغيرة.

ملعقتين زيت جوز هند كبيرتين.

ملعقتين عسل نحل كبيرتين.

يوضع تفل القهوة في إناء ويضاف لهما الكاكاو ويقلب الخليط جيدًا حتى يصبح لونه بني فاتح.

يضاف زيت جوز الهند والعسل ويقلب الخليط جيدًا حتى يصبح متماسكًا ثم يترك دقيقتين قبل استعماله على الحواجب.

ترسم الحواجب بالخليط باستخدام الفرشاة الخاصة بوضع المكياج حتى لا يخرج الخليط عن الحواجب.

يترك الخليط على الحواجب لمدة 20 دقيقة كحد أدنى ثم يتم التخلص من بقايا الخليط باستخدام قطع قطنية تمرر بخفة حتى تتخلصي من حبيبات الخليط الصغيرة.

يشطف الوجه بالماء البارد والصابون ويجفف.

تستطيعين استعمال هذا الخليط لصباغة الحواجب والشعر باللون البني الغامق أو باللون الأسود.

مكونات وصفة القهوة لصبغ الحواجبطريقة تجهيز وصفة القوة لصبغ الحواجبطريقة صبغ الحواجب في المنزل بالألوفيرا

لصبغ الحواجب والشعر بطريقة امنه يجب تطبيق هذه الوصفة

ملعقة ألوفيرا.

ملعقة كاكاو.

كبسولة فحم منشط.

ويوضع الألوفيرا على الكاكاو وكبسولة الفحم المنشط في إناء ويضاف لهم زيت فيتامين هـ الذي يحفز نمو شعر الحواجب .

ثم يوضع الخليط لصباغة الحواجب في الثلاجة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

يوضع الخليط على الحواجب لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء

مقادير وصفة بالألوفيرا لصبغ الحواجبطريقة تجهيز وصفة بالألوفيرا لصبغ الشعر والحواجب