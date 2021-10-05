طريقة عمل أصابع الدونات الهشة في البيت خطوة بخطوة بكل سهولة

أصابع الدونات الهشة ، من أشهى الوصفات التي يقبل عليها الكبير والصغير على حد سواء لما تتميز به من مذاق رائع ولذيذ وشهي وقوام هش، وكذلك لما تتميز به من شكل فريد متميز ومحبب لكل من يراه، كما أن أصابع الدونات الهشة يمكن تزيينها بأشكال مختلفة و بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات حسب رغبة كل شخص فيمكن تزيينها بالشوكولاتة السائلة الداكنة أو الشوكولاتة البيضاء ويمكن تزيينها أيضا بالكراميل أو صوص الفراولة أو صوص البرتقال.

كما يمكنكم اعداد العديد من الوصفات اللذيذة والمميزة الأخ مثل كيكة التوينكيز أو كيكة الهوهوز أو كيكة الجاتوه، وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل أصابع الدونات الهشة واللذيذة.

مكونات أصابع الدونات الهشة

تتكون أصابع الدونات الهشة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:

270 جرام من الدقيق متعدد الاستعمالات أو 2 كوب وربع.

رشة ملح.

نصف كوب من الحليب أو 125 مل من الحليب.

١ بيضة.

ربع كوب زبدة أو 50 جرام من الزبدة.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو ثمانية جرام ونصف.

طريقة التحضير

تعد أصابع الدونات الهشة من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإضافة رشة الملح والفانيليا والبيضة وربع كوب الزبدة وملعقة الخميرة الفورية وملعقتين السكر الى الدقي.

ونقلبهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بعجن جميع المكونات ونضيف اليهم نصف الكوب من الحليب بالتدريج.

ويمكننا عجن جميع هذه المكونات في الاستناد مكسر.

بعد ذلك نقوم بإخراج العجينة بعدما تتجانس جميع المكونات جيدا ونقوم بوضعها في إناء لمدة تتراوح ما بين ساعة الى ساعتين حتى تختمر العجينة جيدا.

وبعد ذلك نقوم بفرد العجينة بسمك يتراوح بين واحد ونصف سم واثنين سم.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بفردها إلي أصابع بالحجم المرغوب فيه.

ثم نقوم بعد ذلك بترك الدونات لمدة نصف ساعة حتى يختمر مرة ثانية.

بعد ذلك نقوم بوضع الزيت على النار حتى تصل درجة حرارة الزيت الى 160 درجة مئوية.

ثم نقوم بوضع الدونات في الزيت لمدة دقيقتين على كل وجه، ثم نقوم بإخراج الدونات ونتركها حتى تبرد.

ثم بعد ذلك نقوم بغمس أصابع الدونات الهشة في الشوكولاتة السائلة او صوص الكراميل او صوص الفراولة حسب الرغبة.

وتكون أصابع الدونات الهشة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الوصفات مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: