حضري القشطة المنزلية الاقتصادية بمكونات بسيطة في البيت بكل سهولة

القشطة المنزلية الاقتصادية، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضير القشطة المنزلية الاقتصادية سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن استخدامها في إعداد العديد الوصفات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القشطة المنزلية الاقتصادية.

مكونات القشطة المنزلية الاقتصادية

تتكون القشطة المنزلية الاقتصادية من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من السكر.

ثلث كوب من الدقيق.

ثلث كوب من نشا الذرة.

أربع أكواب حليب (سعة الكوب ٢٤٠ ملل).

ملعقة كبيرة ما زهر.

ملعقة كبيرة سميد ناعم.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القشطة المنزلية الاقتصادية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من السكر والدقيق والنشا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الحليب ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة ملعقة السميد ونقلبهل كذلك مع جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل قوامه.

وبعدما يثقل قوام الخليط نضيف إليه ملعقة ماء الزهر ونخلط قليلا ثم نطفئ النار.

ثم نقوم بجلب صينية ونصب الخليط بداخلها ونغطي خليط القشطة المنزلية بكيس بلاستك ويجعل الكيس يلامس سطحها مباشرة.

وبعد التبريد نقوم نقوم بتقليبها مع بعضها البعض.

وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

ويمكننا استخدامها في العديد من الوصفات وتزيينها بالعديد من الصوصات.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الوصفات مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: