أسرار وتكات الحواوشي الاسكندراني وطريقة عمله في المنزل مثل المحلات المشهورة

نقدم لكم أسرار وتكات الحواوشي الاسكندراني حيث الحواوشي من أكثر الأكلات الشعبية طلبًا من الكبار والصغار بسبب طعمه الرائع ورائحته الطيبة التي تجذب البطون قبل العقول، كما أنه من الوجبات المنتشرة في مختلف البلاد كل باسم مختلف ولكن المذاق وطريقة الإعداد واحدة وعلى الرغم من سهولة إعداده في المنزل بأبسط المكونات إلا أن بعض ربات البيوت يتخفون من إعداده في المنزل بسبب تفكك عجين اللحم أو نشفان الرغيف من الخارج ولكنك سيدتي بعد مقال اليوم تبتعدي كل البعد عن شراء الحواوشي من الخارج إذا إتباعي أسرار وتكات الحواوشي الإسكندراني التي نسردها على حضراتكم فيما يلي.

أسرار وتكات الحواوشي الإسكندراني

يمكنك إعداد الحواوشي الإسكندراني في المنزل بكل سهولة وأبسط المكونات، فيمكنك إعداد أربع أرغفة من الحواوشي المقادير التالية:

أربع أرغفة من عيش الحواوشي الجهاز، يمكنك استخدام العيش البلدي أيضًا.

1 كليو من اللحم المفروم ناعم.

¼ كيلو من الدهن.

3 حبات من البصل المبشور ناعم.

4 حبات من الفلفل الحار (أو البارد على حسب الرغبة).

3 حبات من الطماطم المبشور ناعم.

2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

3 ملاعق من السمن.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار 1 ملعقة صغيرة من بهارات الحوواشي.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الأبيض.

حوالي 1 ملعقة من بهارات اللحم أو السبع بهارات.

رشة من الزعتر.

قومي بإحضار طاسة ذو حجم مناسب وضعي فيها مقدار السمن المحدد.

قومي بإضافة الزيت عند كل ملاحظتك لبدء ذوبان السمن.

اتركي السمن حني ترتفع درجة حرارته قليلا ثم قومي بإضافة البصل المبشور مع التقليب ومن ثم قومي بإضافة الطماطم والفلفل مع استمرار التقليب.

قومي بإضافة اللحم بصورة تدريجية مع التقليب الجيد حتى يتغير لون اللحم.

عليك هنا القيام بإضافة البهارات سابقة الذكر مع استمرار التقليب اتركي الخليط على النار لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

انتظري مرور الوقت وقومي بإحضار الأرغفة مع فتحها من ناحية واحدة وابدي في حشوة حتى تنتهي من كل الكمية.

قومي بإحضار صاج مع دهنة بالزيت ورصي أرغفة الحواوشي به وأدلته فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة لمدة لا تقل عن 25 دقيقة من التقليب.

طريقة إعداد الحواوشي الإسكندراني في المنزل