طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف في دقائق معدودة بكل سهولة

كيكة المج في الميكرويف ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة للغاية وبسيطة كذلك ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف.

مكونات كيكة المج في الميكرويف

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

ثلاث ملاعق من الدقيق.

أربع ملاعق من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين كبار كاكاو خام.

ثلاث ملاعق زيت.

بيضة.

أربع ملاعق كبيرة حليب.

رشة فانيليا.

مج كبير (وفي حالة عدم وجود مج كبير يمكننا تنصيف المكونات أو استعمال أكثر من مج).

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بجلب مج ونخلط فيه كلا من الدقيق والسكر والبيكنج بودر والكاكاو الخام مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة الزيت والبيض والحليب والفانيليا.

ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك نقوم بإدخال المج في الميكرويف لمدة تتراوح ما بين دقيقتين أو ثلاثة.

ثم بعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكننا تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات وبالهناء والشفاء

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يمكن أكل العديد من الوصفات مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: