بكوبيتين دقيق اعملي كيكة الشاي الموفرة للإفطار لكل ست بيت إقتصادية

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كيكة الشاي الاقتصادية الهشة بكوبيتين دقيق فقط، نظراً لقرب أيام الدراسة ( المدارس والجامعات ) حاولنا أن نقدم لكم ما يتعلق بوجبة الإفطار السريعة وهي الكيكة السادة الخفيفة، التي يعشق تناولها جميع الفئات العمرية وخاصة عند تناولها مع الشاي أو الحليب، وهذه الكيكة مغذية جداً للأطفال لأنها تحتوي على البيض والزبادي واللبن المسئول عن الكالسيوم وغيره من العناصر الأخرى، وكما تحدثنا من قبل كثيراً عن خطورة شراء أنواع الكيك الجاهز لذلك يجب الالتزام بتحضير الكيك في المنزل حتى نبني أجسام أبنائنا بطريقة سليمة وصحيحة، فهيا بنا نتعرف من خلال هذا الموضوع المختصر على مكونات عمل كيكة الشاي البسيطة السريعة وطريقة تحضيرها بالتفصيل.مكونات عمل كيكة الشاي الموفرة
تعتبر مكونات عمل كيكة الشاي الموفرة من أبسط المكونات المتوفرة عند كل منزل وفي إمكانيات الجميع وهي كما يلي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- نصف كوب من النشا.
- كوب من اللبن السائل الدافئ.
- كوب من السكر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ٢ حبة من البيض.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
تعد طريقة تحضير هذه الكيكة من أروع الطرق التي يتم تحضيرها في وقت قليل جداً وهذه الطريقة كالتالي:
- نحضر إناء ونضع به البيض والفانيليا والسكر والخل مع بعض ونضربهم بالمضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربي حتى يذوب السكر لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بإضافة الزيت أو خليط الزيت والزبدة ونخفق أيضاً.
- بعد ذلك نضع اللبن الدافئ ثم الزبادي ونستمر في الضرب.
- ننخل الدقيق ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح والنشا، ثم نضيفه بالتدريج إلى الخليط السابق على مرحلتين ونضرب بالمضرب السلك حتى نحصل على قوام مناسب.
- نسكب الخليط في قالب الكيك المناسب وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٤٥ دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي ( ملحوظة عدم فتح الفرن قبل مرور نصف ساعة على الكيكة بداخلها حتى لا تهبط ).
- نخرج القالب من الفرن ونقلبها على ورق كارتون ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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كيكة الشاي الاقتصادية الهشة بكوبيتين دقيق فقط، نظراً لقرب أيام الدراسة ( المدارس والجامعات ) حاولنا أن نقدم لكم ما يتعلق بوجبة الإفطار السريعة وهي الكيكة السادة الخفيفة، التي يعشق تناولها جميع الفئات العمرية وخاصة عند تناولها مع الشاي أو الحليب، وهذه الكيكة مغذية جداً للأطفال لأنها تحتوي على البيض والزبادي واللبن المسئول عن الكالسيوم وغيره من العناصر الأخرى، وكما تحدثنا من قبل كثيراً عن خطورة شراء أنواع الكيك الجاهز لذلك يجب الالتزام بتحضير الكيك في المنزل حتى نبني أجسام أبنائنا بطريقة سليمة وصحيحة، فهيا بنا نتعرف من خلال هذا الموضوع المختصر على مكونات عمل كيكة الشاي البسيطة السريعة وطريقة تحضيرها بالتفصيل.مكونات عمل كيكة الشاي الموفرة
تعتبر مكونات عمل كيكة الشاي الموفرة من أبسط المكونات المتوفرة عند كل منزل وفي إمكانيات الجميع وهي كما يلي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- نصف كوب من النشا.
- كوب من اللبن السائل الدافئ.
- كوب من السكر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ٢ حبة من البيض.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
تعد طريقة تحضير هذه الكيكة من أروع الطرق التي يتم تحضيرها في وقت قليل جداً وهذه الطريقة كالتالي:
- نحضر إناء ونضع به البيض والفانيليا والسكر والخل مع بعض ونضربهم بالمضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربي حتى يذوب السكر لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بإضافة الزيت أو خليط الزيت والزبدة ونخفق أيضاً.
- بعد ذلك نضع اللبن الدافئ ثم الزبادي ونستمر في الضرب.
- ننخل الدقيق ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح والنشا، ثم نضيفه بالتدريج إلى الخليط السابق على مرحلتين ونضرب بالمضرب السلك حتى نحصل على قوام مناسب.
- نسكب الخليط في قالب الكيك المناسب وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٤٥ دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي ( ملحوظة عدم فتح الفرن قبل مرور نصف ساعة على الكيكة بداخلها حتى لا تهبط ).
- نخرج القالب من الفرن ونقلبها على ورق كارتون ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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