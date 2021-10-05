بكوبيتين دقيق اعملي كيكة الشاي الموفرة للإفطار لكل ست بيت إقتصادية

كيكة الشاي الاقتصادية الهشة بكوبيتين دقيق فقط، نظراً لقرب أيام الدراسة ( المدارس والجامعات ) حاولنا أن نقدم لكم ما يتعلق بوجبة الإفطار السريعة وهي الكيكة السادة الخفيفة، التي يعشق تناولها جميع الفئات العمرية وخاصة عند تناولها مع الشاي أو الحليب، وهذه الكيكة مغذية جداً للأطفال لأنها تحتوي على البيض والزبادي واللبن المسئول عن الكالسيوم وغيره من العناصر الأخرى، وكما تحدثنا من قبل كثيراً عن خطورة شراء أنواع الكيك الجاهز لذلك يجب الالتزام بتحضير الكيك في المنزل حتى نبني أجسام أبنائنا بطريقة سليمة وصحيحة، فهيا بنا نتعرف من خلال هذا الموضوع المختصر على مكونات عمل كيكة الشاي البسيطة السريعة وطريقة تحضيرها بالتفصيل.

مكونات عمل كيكة الشاي الموفرة

تعتبر مكونات عمل كيكة الشاي الموفرة من أبسط المكونات المتوفرة عند كل منزل وفي إمكانيات الجميع وهي كما يلي:

٢ كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.

٢ حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة إعداد وتحضير الكيكة

تعد طريقة تحضير هذه الكيكة من أروع الطرق التي يتم تحضيرها في وقت قليل جداً وهذه الطريقة كالتالي: