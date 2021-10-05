الخميرة مكون رهيب لتحضير كيراتين طبيعي للشعر || شعرك هيبقي حرير في غضون 25 دقيقة

منذ الفترة الأخيرة ازداد البحث عن الوصفات الطبيعية بدلا من التوجه إلى الصالونات التي تستخدم مواد كيميائية ضارة بالشعر وفروة الرأس، على العكس من الوصفات الطبيعة التي يكون فيها النجاح مؤكد بسنة مية في المية وبعيدة تماما عن أي ضرر ففي معظم الأحيان تكون علاجية أيضًا ولهذا قررنا ان نقدم لكم في مقالنا اليوم وصفة طبيعية تجعل شعرك في نعومة الحرير .

الخميرة مكون طبيعي لفرد الشعر

الخميرة من أكثر المواد الطبيعية المعززة للنمو الشعر وتزيد من كثافة بالإضافة إلى إعطائه اللون الحيوي البراق بالإضافة أيضًا إلى فعاليتها في فرد الشعر مهما كانت نسبة التجعد أو التكسير الموجود فيه، فإذا كنتي تبحثي عن وصفة تساعدك في فرد شعرك من اول استخدام فعليك بالوصفة التالية.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة

معلقتين كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة ونصف من نشأ الذرة.

حوالي ملعقة ونصف من الدقيق.

3 ملاعق من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

ملعقة صغيرة من الليمون أو زيت الليمون إذا توافر.

2 ملعقة من زيت السمسم.

حوالي 2 ملعقة من زيت الزيتون.

تقريبا 2 ملعقة من زيت الحلبة.

قبعة إيس تاور.

قبل البدء في تجهيز الوصفة يجب ان يكون الشعر مغسول جيدًا خالي من أثر الزيوت أو الفازلين المستخدم وجاف تماما.

في إناء عميق قومي بوضع مقدار النشا المحدد مع خلطه بماء الورد جيدًا حتى يمتزجا.

قومي بإضافة قطرات الليمون بصورة تدريجية مع التقليب الجيد ومن ثم زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت السمسم مع التقليب الجيد حتى تمتزج كافة المكونات تكون قوام سائل مائي.

عليك هنا إضافة الدقيق وجل الصبار العسل مع التقليب الجيد لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

عند تأكٍد من امتزاج كافة المكونات السابقة قومي بإضافة مقدار الخميرة بصورة تدريجية مع التقليب الجيد حتى يتكون معاكي قوام كريمي إلى حد ما.

اتركي الكريم في مكان مظلم مهتم لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

قومي بتقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء من ثم قومي بوضع الكريم على كافة أجزاء الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك الجيد لفروة الرأس حتى تتعذري الخلايا.

قومي بارتداء قبعة الاستشوار واتركي الخليط لمدة لا تقل 25 دقيقة.

انتري مرور الوقت ثم قومي بشطف الشعر جيدًا بالماء الفاتر وسوف تندهشين من النتيجة الفورية التي حصلتي عليها.

مكونات وصفة الخميرة لفرد الشعرطريقة تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر