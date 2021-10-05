طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت على الطريقة السورية بمذاق طيب و مشهي

الشاورما السوري تعد من الأكلات الشعبية المشهورة بشكل واسع في العالم العربي ومن اشهر الدول التي تحرص على تحضيرها هي سوريا وفلسطين ولبنان وتتميز هذه الوصفة بنكتها المميزة بالإضافة إلي أنها سهلة وسريعة التحضير وتعد من الأكلات التي يقبل عليها الكثير لشرائها من المحلات ولكن بأسعار غالية الثمن لأن أولادنا يستمتعون بتناولها لما لها من مذاق رائع يمكن تقديمها بجانب الأطباق الأساسية ويحضر بجانبها العديد من المقبلات مثل سلطة الملفوف بالمايونيز و سلطة الملفوف الأبيض الحامض والبطاطس المقلية المقرمشه وبعض المخللات لذلك تبحث كل الأمهات عن الطريقة الأصلية لتحضير شاورما الدجاج السوري في المنزل حرص على نظافتها والمحافظة على صحه الأطفال والحد من انتشار العدوى والأمراض فمن هنا سوف نقوم بتحضير شاورما الدجاج السوري الأصلية في المنزل وما يضاف إليها من مكونات ونكهات. طريقة عمل شاورما الدجاج الطريقة السورية طريقة عمل شاورما الدجاج الطريقة السورية المكونات: نصف كيلو من الدجاج المخلي من العظم والجلد ومقطع إلي شرائح رفيعة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثمرة فلفل ملون مقطع الى شرائح.

بصلة صغيرة الحجم مفرومة ناعم.

مقدار كوب من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

مقدار ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

خبز.

دقيق وملح لغسل الدجاج. طريقة تحضير وطهي شاورما الدجاج السوري نبدا بغسل الدجاج بالدقيق والملح جيدا ثم نضعه في مصفاة حتى نتخلص من المياه الموجودة بالدجاج وتصفى للنهاية. نضع مقلاة على النار بها زيت وعندما يسخن ننزل بشرائح الدجاج ونقلب حتى نحصل على لون الذهبي. ثم يضاف البصل إلي ما سبق مع مراعاة التقليب على النار إلي أن يذبل الدجاج. وبعد إضافة إلي ما سبق شرائح الفلفل الملون و تتبل المكونات بالملح والخل والفلفل الأسود ثم يضاف البصل البودر مع الاستمرار في التقليب الجيد. يضاف إلي المزيج السابق صلصة الطماطم مع التقليب ثم يرفع الخليط من على النار. احضري الخبز ثم يدهن بالمايونيز و نضع المخلل فيه و الحشوة السابق تحضيرها. طريقة تحضير وطهي شاورما الدجاج السوري ثم تلف السندوتشات تقدم مع أطباق البطاطس المقلية والثومية. الوسوم

الشاورما السوري تعد من الأكلات الشعبية المشهورة بشكل واسع في العالم العربي ومن اشهر الدول التي تحرص على تحضيرها هي سوريا وفلسطين ولبنان وتتميز هذه الوصفة بنكتها المميزة بالإضافة إلي أنها سهلة وسريعة التحضير وتعد من الأكلات التي يقبل عليها الكثير لشرائها من المحلات ولكن بأسعار غالية الثمن لأن أولادنا يستمتعون بتناولها لما لها من مذاق رائع يمكن تقديمها بجانب الأطباق الأساسية ويحضر بجانبها العديد من المقبلات مثل سلطة الملفوف بالمايونيز و سلطة الملفوف الأبيض الحامض والبطاطس المقلية المقرمشه وبعض المخللات لذلك تبحث كل الأمهات عن الطريقة الأصلية لتحضير شاورما الدجاج السوري في المنزل حرص على نظافتها والمحافظة على صحه الأطفال والحد من انتشار العدوى والأمراض فمن هنا سوف نقوم بتحضير شاورما الدجاج السوري الأصلية في المنزل وما يضاف إليها من مكونات ونكهات. طريقة عمل شاورما الدجاج الطريقة السورية طريقة عمل شاورما الدجاج الطريقة السورية المكونات: نصف كيلو من الدجاج المخلي من العظم والجلد ومقطع إلي شرائح رفيعة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثمرة فلفل ملون مقطع الى شرائح.

بصلة صغيرة الحجم مفرومة ناعم.

مقدار كوب من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

مقدار ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

خبز.

دقيق وملح لغسل الدجاج. طريقة تحضير وطهي شاورما الدجاج السوري نبدا بغسل الدجاج بالدقيق والملح جيدا ثم نضعه في مصفاة حتى نتخلص من المياه الموجودة بالدجاج وتصفى للنهاية. نضع مقلاة على النار بها زيت وعندما يسخن ننزل بشرائح الدجاج ونقلب حتى نحصل على لون الذهبي. ثم يضاف البصل إلي ما سبق مع مراعاة التقليب على النار إلي أن يذبل الدجاج. وبعد إضافة إلي ما سبق شرائح الفلفل الملون و تتبل المكونات بالملح والخل والفلفل الأسود ثم يضاف البصل البودر مع الاستمرار في التقليب الجيد. يضاف إلي المزيج السابق صلصة الطماطم مع التقليب ثم يرفع الخليط من على النار. احضري الخبز ثم يدهن بالمايونيز و نضع المخلل فيه و الحشوة السابق تحضيرها. طريقة تحضير وطهي شاورما الدجاج السوري ثم تلف السندوتشات تقدم مع أطباق البطاطس المقلية والثومية.

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