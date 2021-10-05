خطوات تحضير صبغة شعر بني فاتح كراميل في البيت بأسهل الطرق

تحضير صبغة شعر بني فاتح كراميل، صبغات الشعر والحصول على لون معين من هذه الصبغات يعد من اكثر الأشياء التي تهتم بها المرأة بوجه عام سواء كانت فتاة في مقتبل العمر أو سيدة وذلك لما في الشعر من جاذبية خاصة للمرأة تحرص على الاهتمام به وتغيير من لونه من آن إلي أخر ووقت ما تحب، وعندما يظهر الشعر الابيض وتريدين إخفاء الشيب في الشعر لابد من اختيار صبغات شعر طبيعية لا تضر خصلة الشعر، وكذلك اختيار اللون المناسب مع البشرة. .

صبغة شعر بني فاتح كراميل

تحضير صبغة شعر لون بني فاتح في المنزل بمكونات طبيعية سهل للغاية، وصبغ بني محمر بالنسكافية، وأمر تجهيز الصبغة في البيت يحتاج إلي أدوات معينة وهي:

عبوة من الأكسحين يختلف تركيزها بحسب درجة لون الشعر الأصلي

ثم قفاز من اجل حماية الأيدي

فرشاة الصبغة

مشط ذو أسنان رفيعة

عبوة صبغة بلون البني الرمادي

نأخذ نصف مقدار عبوة الأكسحين ونعمل على تحضيرها بحسب ما هو مكتوب عليها من خطوات ثم ندهن بها الشعر مدة عشر من الدقائق نقوم بعدها بشطف الشعر جيدا ثم نخلط الصبغة مع باقي الأكسحين ويتم دهن الشعر مرة أخري والمكوث مدة 4 ساعات حتي نحصل على اللون المطلوب .

صبغات شعر بني فاتح رمادي

يساعد الأكسحين على تفتيح الشعر والوصول إلي ما نسعى إليه من لون صبغة الشعر البني الفاتح أو رمادي غامق وذلك عن طريق شراء التركيز المناسب للشعر والذي يكون إما 10% أو 30% ويجب الخرص في هذا الصدد على عدم وضع مادة الأكسحين على الشعر بأي حال من الأحوال في مدة تزيد عن 10 دقائق .

صبغ الشعر بني فاتح ذهبي

هناك عدد من النصائح يجب اتباعها في تحضير صبغة للشعر ذات اللون الذهبي وهي:

القيام بتفتيح الشعر إذا كان باللون الأسود الداكن وذلك بإضافة عصير الليمون

يمكنك عمل تجربة على خصلة صغيرة من الشعر حتي تحصل على اللون المناسب

يمكنك وضع مرطب شفاه على الجبين والرقبة منعا لتأثير الصبغة عليهم

صبغة شعر بني فاتح جدا

تركيز الصبغات والوصول إلي اللون الفاتح يتطلب إضافة الليمون أو البابونج على مقدار الصبغة، ويمكن لكي سيدتي من اجل تحضير صبغة شعر بني فاتح كراميل إضافة القليل من الخل الأبيض مع مقدار البلسم، أما إذا كنت تريد اللون البني الغامق فعليك إضافة مقدار من القهوة .