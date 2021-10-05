طريقة سحرية لتقليل الوزن في فترة قصيرة بأمان تام والنتيجة مدهشة، تبحث العديد من السيدات بشكل عام والرجال بشكل خاص عن وصفة سهلة وبسيطة للتخلص من الوزن الزائد وخاصة في منطقة البطن، أو كما يطلق عليها البعض الكرش، وسوف نقدم لكم اليوم وصفة جدا بسيطة ولاكن نتائجها فعالة الي حد كبير ومضمونة كذلك، بالإضافة الي كونها غير مؤثرة علي الصحة بوسيلة أو باخري، حيث لا يتم فيها استخدام اي كيماويات علي الإطلاق، ومن ثم يتم تصنيفها علي أنها الوصفة الأكثر امان عند مقارنتها بالوصفات الكثيرة المنتشرة يوميا علي المواقع المختلفة.

طريقة سحرية لتقليل الوزن في فترة قصيرة بأمان تام والنتيجة مدهشة

نكشف لكم عن طريقة سحرية لتقليل الوزن في فترة قصيرة بأمان تام والنتيجة مدهشة، حيث ان العديد من الاطباء يؤكدوا يوميا علي مدي فاعلية الزبادي في التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون وخاصة في منطقة البطن، وسوف تلاحظ الفرق في حالة تناول كوب أو إثنين من الزبادي يوميا وبشكل منتظم، وكذلك في حالة تناول الزبادي مضاف الية معلقة قرفة، أو خيارة مبشورة، ولاكن من الضروري جدا الحرص علي المواظبة في تناولة يوميا، خاصة ان الزبادي معروف بفوائد الجبارة لتقوية العظام والتخلص من الهشاشة والليونة، وسوف نضع لكي كيفية اعداد الزبادي في المنزل لضمان النظافة.

طريقة عمل الزبادي في المنزل

ونقدم لحضراتكم طريقة عمل الزبادي في المنزل بمكونات بسيطة، حيث يعتبر واحد من ضمن العناصر الواجب توافرها بشكل دائم في المنزل وتناولة يوميا من قبل الكبار والصغار

كيلو من اللبن المغلي والبارد تمام.

قومي باضافة كوب زبادي قديم لديكي واخلطية مع اللبن بالمضرب الكهربائي ليصبح كريمي وناعم.

افرغي اللبن في أكواب وضعية في ماء مغلي حتي منتصف الكوب.

ادخلية فرن ساخن مطفي لمدة 12 ساعة.

قومي باخراج الزبادي فور تماسكة تمام وضعية في الثلاجة وتناولي منة عند الرغبة.

مدة صلاحية الزبادي المعد في المنزل لا تتعدي 3 ايام بحد اقصي.

تناولي كوب او اثنين يوميا من الزبادي لتحقيق الفاعلية المطلوبة في التخسيس.

و نتيجة البحث المستمر عن احدث الطرق والتقنيات المتبعة عالميا للتخسيس وفقدان الوزن، يتوجب عليكم استشارة الطبيب قبل الشروع في اي رجيم لمنع حدوث أي مضاعفات، وكذلك للحرص علي خسارة الوزن دون العرضة للمشاكل الصحية، حيث لا يفقد الجسم العناصر الغذائية المناسبة له بجانب الدهون الضارة، حيث إن المعادن الموجودة في اطعمة معنية يتوجب الا تقل نسبتها من الجسم والطبيب من يستطيع تحديد ذلك.