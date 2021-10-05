‏معجزة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة والأماكن الداكنة في ثواني ومن أول استعمال‏

معجزة كريم الفازلين والنشا لتبييض البشره، تحلم كل فتاة ببشرة ناعمة صافية خالية من أي مشكلات، لأن في الوقت الحالي يستخدموا الكثير من مستحضرات التجميل، وهي تسبب مشاكل عديدة للبشرة، فيجب الحرص على استخدام المواد الطبيعية التي تفيد البشرة، فلذلك يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشره والتخلص من البقع الداكنة بالجسم، سوف نوضح لكم طريقة كريم الفازلين والنشا في المنزل الذي يساعدك في تبيض البشرة والجسم كلة.

‏معجزة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة والأماكن الداكنة في ثواني

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال

نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، حتي نحصل على قوام كريمي، نقوم بإحضار علبة محكمة الغلق ونقوم بتعبئة الكريم بها، ثم نقوم بحفظها في الثلاجة، ونقوم باستخدام الكريم بشكل يومي على البشرة، نقوم بغسل البشرة جيداً ودهن الكريم قبل النوم.

كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة والأماكن الداكنة

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

نصف ملعقه من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء وضعي الفازلين، ثم أضيفي زيت الزيتون واخلطيهم جيداً، ثم قومي بإضافة النشا تدريجياً مع التقليب، حتي يذوب الخليط بالكامل، ثم قومي بإحضار علبة نظيفة، وقومي بحفظ الخليط فيه لحين الرغبة في استخدامها، فتساعدك هذه الوصفة تبيض الجسم، وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم بصورة سريعة جداً.

أفضل الوصفات الطبيعية لتبيض فعال للجسم كلة والأماكن الداكنة

المكونات

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، حتي الحصول على خليط متجانس، ثم عليك غسل البشرة جيداً وتجفيفها، ثم قومي بتوزيع الخليط على الوجه واليدين والرقبة، ونترك الخليط حتي يجف تماماً، يتم غسل البشرة بالماء البارد وترطيبها بكريم مناسب، فأن هذه الوصفة فعالة وستلاحظ الفرق في تبيض بشرتك بصورة سريعة، والتخلص من المناطق الداكنة بالجسم، فيجب الاستمرار على هذه الوصفة لفترة لكي تشعر بالتغير وتصل إلي النتيجة التي ترغب بها.