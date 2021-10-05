سر كريم جليسوليد الرهيب في تفتيح البشرة بشكل فوري ونتيجة مضمونة

يعد كريم جليسوليد من كريمات التفتيح المعروفة والمشهورة ايضاً في ترطيب البشرة بشكل كبير، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لترطيب وتفتيح البشرة، وهنا سوف نقدم خليط من كريم جليسوليد وكبسولات فيتامين ه‍ المشهورة التي تعمل على تفتيح البشرة وتغذيتها وإعطاءها النضارة والحيوية، وهذه الخلطة تعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة، وتقضي على التصبغات الجلدية المزعجة كما تعمل على شد الوجه وإزالة التجاعيد والخطوط، وهنا سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني على سر كريم جليسوليد الرهيب في تفتيح البشرة.

فوائد كريم جليسوليد للبشرة

هناك عدة فوائد لكريم جليسوليد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعمل على توحيد لون البشرة وترطيبها بشكل كبير وإعطاءها النضارة والإشراقة. يجدد خلايا البشرة ويغذي البشرة بعمق. يعمل على تنظيف البشرة وتقشيرها بشكل كبير ويتخلص من خلايا الجلد الميتة. يساعد في تفتيح البشرة والقضاء على التصبغات الجلدية المزعجة.

مكونات خلطة كريم جليسوليد التفتيح

تتكون خلطة كريم جليسوليد للتفتيح على مكونين فقط هيا بنا نتعرف عليهم وهم كالتالي:-

كريم جليسوليد.

كبسولات من فيتامين ه‍.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلطة كريم جليسوليد للتفتيح في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بوضع نصف شريط من كبسولات فيتامين ه‍ مع علبة من كريم جليسوليد ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نغلقها جيداً ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يمزج.

طريقة الاستعمال

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق خلطة كريم جليسوليد هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نغسل البشرة المراد تفتيحها بالماء وإزالة الأوساخ العالقة، ثم نقوم بتطبيق الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ٦٠دقيقة.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر وهنا سوف نحصل على نتيجة رائعة ومبهرة لبشرة بيضاء خالية من العيوب.

نخلط عبوة من كريم جليسوليد مع ملعقة من النشاط مع ملعقة من الخروع وزيت اللوز. بعد ذلك نضعها على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويشطف بالماء الفاتر.

مقادير ماسك كريم جليسوليد والليمون للبشرة

طريقة عمل ماسك لتقشير البشرة

مكونات ماسك كريم جليسوليد والليمون لتوحيد لون البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

حبة من عصير الليمون.

كوب من ماء الورد.

علبة من الجليسوليد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير سهلة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-