أضيفي هذا المكون على شعرك مرة أسبوعيا لشعر ناعم مثل الحرير

تتعدد وسائل وطرق فرد الشعر ما بين كريمات ومستحضرات التجميل التي تباع لدى المراكز والأسواق، وما بين وصفات طبيعية تستخدمها الكثير من النساء، أو بالطرق التقليدية المتاحة بالصيدليات التي تستعين بها النساء لفرد شعرها بمنزلها وبنفسها في كثير من الأحيان، ولكن أفضل تلك الحلول هي الوصفات الطبيعية وذلك نظرا لانعدام الآثار الجانبية التي تسببها، فهي تفيد شعرك بشكل كبير جدا بسبب المكونات التي تحتويها كل وصفة على حدى، بالإضافة إلى أنها تعالج الكثير من مشاكل الشعر التي يتعرض لها مثل تساقط الشعر أو القشرة وإلتهابات فروة الرأس، ولذلك سنتعرف على احد تلك الوصفات سويا والعمل عليها.

وصفة فرد الشعر بالحليب والعسل الأبيض

من فوائد الحليب والعسل أنهما من السوائل المرطبة جدا لشعرك، فهمي تعمل على فرد وتنعيم الشعر خاصة الشعر المجعد والمموج، وذلك من خلال خلط كوب كامل من الحليب العادي كامل الدسم، مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض والتقليب جيدا لتتجانس جميع المكونات، وتترك على الشعر لمدة ساعة بعد توزيعها جيدا على شعرك من الجذور إلى الأطراف، ويمكن استخدامها لمدة نصف ساعة فقط في حالة لم يكن شعرك مرهقا للغاية، ثم اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة المايونيز لفرد الشعر

وصفة المايونيز للشعر من أفضل طرق فرد الشعر نظرا للفوائد الكبيرة التي يمنحعها المايونيز لشعرك، فيتم غسل الشعر جيدا أولا للتخلص من الزيوت والدهون الموجودة به، وفي تلك الأثناء اخلطي ملعقتين كبيرتين من المايونيز مع الشامبو المضاد للقشرة المتوفر لديكي، ثم ضعي الخليط على شعرك مبللا، وادعكي به شعرك جيدا، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة، اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الدافئ والشامبو، وقومي بتكرار هذه الوصفة اسبوعيا لضمان الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

يمكنك أيضا عمل حمام زيت بواسطة تشكيلة من الزيوت الطبيعية مع العلم أن من أفضل أنواع الزيوت لشعرك هي زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت السمسم وزيت الجوز، حيث تعمل على تنعيم شعرك ومنحه الغذاء المناسب له، فقط قومي بتدفئة تلك الزيوت بسيطا مع الحذر من استخدامها ساخنة، ثم قومي بتدليك فروة الرأس وأطراف الشعر بها جيدا، ثم ارتدي البونيه على شعرك لمدة ساعة، وقومي بغسله في النهاية بالماء الفاتر والشامبو.