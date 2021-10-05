اصنعي بنفسك معطر الجسم المنزلي برائحة الخوخ الجميلة تدوم طول اليوم

معطر الجسم ، من أكثر مستحضرات التجميل استخداما، فهو يعطي الجسم رائحة جميلة ومنعشة تدوم معكي فترة طويلة، ويمنح البشرة النعومة والترطيب، ويحافظ عليه من الجفاف، وهو من المعطرات التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الجلد، كما يساعد المعطر على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية، والأوقات المناسبة لتعطير الجسم هي بعد الاستحمام مباشرةً، لأن مسام البشرة تكون مفتوحة فيتغلغل داخلها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معطر الجسم المنزلي برائحة الخوخ الجميلة التي تجعل رائحة البشرة جميلة ومنعشة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات معطر الجسم المنزلي مكونات معطر الجسم المنزلي يتكون المعطر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كوب من الماء العادي. نصف كوب من ماء الورد. ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ملعقتين من زيت الخوخ العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير معطر الجسم المنزلي برائحة الخوخ الجميلة تدوم معكي طول اليوم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علبة بخاخ فارغة ونقوم بغسلها جيداً.

ثم نضيف ماء الورد، والماء العادي ونرجهم جيداً مع بعض.

ثم نضيف الجلسرين، وباقي الزيوت ونغلق البخاخ جيداً، ثم نرج جميع المكونات مرة ثانية مع بعضها حتى تمتزج تماماً.

نقوم بلف البخاخ في قطعة من القماش، ونضعه في درجة حرارة الغرفة ونتركه لمدة ساعتين.

نقوم بغسل الجسم جيداً بالماء الدافئ، ثم نرش المعطر على الجسم، ونقوم بتدليك الجسم حتى يتغلغل المعطر داخل المسام بسرعة مذهلة.

يفضل استخدام المعطر بعد الاستحمام مباشرةً حتى نحافظ على رائحة الجسم الجميلة. طريقة عمل كريم معطر الجسم برائحة المسك سوف نقدم لكم أبسط الخطوات لعمل كريم رائع بالمنزل يمنح الجسم الشعور الانتعاش بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر مربع صغير من المسك ونقوم ببشرة جيداً حتى يصبح ناعم.

نضع مبشور المسك في وعاء صغير ونضيف إليه ملعقتين من ماء الورد، وملعقة صغيرة من النشا، وربع كوب من الماء العادي نقلبهم جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع الوعاء على حمام ماء من البخار ونقلب حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.

نرفع الإناء من على الماء الساخن، ونضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من زيت اللافندر العطري ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة، ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة بعد الاستحمام مباشرةً. الوسوم

معطر الجسم ، من أكثر مستحضرات التجميل استخداما، فهو يعطي الجسم رائحة جميلة ومنعشة تدوم معكي فترة طويلة، ويمنح البشرة النعومة والترطيب، ويحافظ عليه من الجفاف، وهو من المعطرات التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الجلد، كما يساعد المعطر على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية، والأوقات المناسبة لتعطير الجسم هي بعد الاستحمام مباشرةً، لأن مسام البشرة تكون مفتوحة فيتغلغل داخلها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معطر الجسم المنزلي برائحة الخوخ الجميلة التي تجعل رائحة البشرة جميلة ومنعشة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات معطر الجسم المنزلي مكونات معطر الجسم المنزلي يتكون المعطر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كوب من الماء العادي. نصف كوب من ماء الورد. ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ملعقتين من زيت الخوخ العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير معطر الجسم المنزلي برائحة الخوخ الجميلة تدوم معكي طول اليوم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علبة بخاخ فارغة ونقوم بغسلها جيداً.

ثم نضيف ماء الورد، والماء العادي ونرجهم جيداً مع بعض.

ثم نضيف الجلسرين، وباقي الزيوت ونغلق البخاخ جيداً، ثم نرج جميع المكونات مرة ثانية مع بعضها حتى تمتزج تماماً.

نقوم بلف البخاخ في قطعة من القماش، ونضعه في درجة حرارة الغرفة ونتركه لمدة ساعتين.

نقوم بغسل الجسم جيداً بالماء الدافئ، ثم نرش المعطر على الجسم، ونقوم بتدليك الجسم حتى يتغلغل المعطر داخل المسام بسرعة مذهلة.

يفضل استخدام المعطر بعد الاستحمام مباشرةً حتى نحافظ على رائحة الجسم الجميلة. طريقة عمل كريم معطر الجسم برائحة المسك سوف نقدم لكم أبسط الخطوات لعمل كريم رائع بالمنزل يمنح الجسم الشعور الانتعاش بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر مربع صغير من المسك ونقوم ببشرة جيداً حتى يصبح ناعم.

نضع مبشور المسك في وعاء صغير ونضيف إليه ملعقتين من ماء الورد، وملعقة صغيرة من النشا، وربع كوب من الماء العادي نقلبهم جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع الوعاء على حمام ماء من البخار ونقلب حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.

نرفع الإناء من على الماء الساخن، ونضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من زيت اللافندر العطري ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة، ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة بعد الاستحمام مباشرةً.

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