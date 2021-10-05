طريقة عمل السليق السعودي بطعم رائع

السليق السعودي، من أشهر الأكلات السعودية التي يمكن تحضيرها بالأرز المسلوق بالحليب السائل، وهو من أهم الأطباق السعودية والخليجية وهو طبق قديم وتقليدي، ويعد من الوجبات السهلة والسريعة التى يمكن تحضيرها في وقت قصير، وهو من أطيب الأطباق السعودية التي تتميز بالطعم الشهي واللذيذ، والتي يتم تقديمها في جميع المناسبات والحفلات، ويعتبر ذو قيمة غذائية لأنه يحتوي على الحليب الغني بالفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان مثل الكالسيوم لتقوية العظام والأسنان، كما يحتوي على اللحم أو الدجاج وهما من مصادر البروتين الهامة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل السليق السعودي. مكونات السليق السعودي مكونات السليق السعودي يتم تحضير السليق السعودي بمكونات بسيطة كالتالي:- ماء مغلي لسلق الدجاج.

دجاجة مقطعة نصفين.

بصلة.

ثلاث حبات هيل (حبهان).

فلفل أسود.

ورق غار (لورا).

نصف ملعقه صغيره ملح.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة قرفة. مكونات الأرز 2كوب أرز مصري مغسول ومصفي.

2ملعقة كبيرة زيت.

3كوب حليب سائل.

3فصوص مستكة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير السليق السعودي بخطوات بسيطة وسهلة كالتالي:- نقوم بغسل الدجاج جيداً، ثم نضع قدر على النار ونضع فيه الماء، ثم نضع الدجاج ونضيف إليه البصل والهيل والفلفل الأسود، وورق الغار والملح ويترك لحين النضج. فى وعاء نقوم بخلط الصلصة والقرفة والبابريكا ثم ادهني الدجاج. ثالثاً ضعي الدجاج في الفرن لمدة 15دقيقة أو حتي يتحمر. نضع قدر على النار ثم نضع ماء سلق الدجاج بعد تصفيتة، اضيفي له الأرز واتركية حتى يغلي لمدة 15دقيقه، بعد ذلك ضعي الحليب على الأرز واتركية علي نار هادئة حتى ينضج. ضعي الزيت على النار وأضيفي له المستكه واتركيها حتى تذوب، ضعى مزيج الزيت والمستكه على الأرز وقلبي جيداً، ثم ضعى الأرز في طبق التقديم وضعى فوقة الدجاج وقدميه بجانب السلطة بألف هنا وشفاء. طريقة عمل سلطة السليق السعودية ضعي في مطحنة الطعام النعناع والكزبرة والطماطم ثم الفلفل الحار والثوم واخلطي المكونات مع بعضها.

نضيف عصير الليمون والملح وزيت الزيتون والخل ثم نخلطهم مرة ثانية وبذلك تصبح السلطة جاهزة للتقديم. سلطة اللبن السعودية سلطة اللبن السعودية المكونات نصف كوب لبن.

كوب زبادي.

2 جزرة مبشورة.

4 ثمرة خيار مقطعة.

فص ثوم مفروم.

ملعقة نعناع.

ملعقة بقدونس.

ملح وفلفل. طريقة التحضير نخلط اللبن والزبادي ثم نضيف البقدونس والنعناع والثوم المفروم مع التقليب. ثم نضيف الجزر المبشور والخيار المقطع والملح والفلفل، ونقلب جيداً ثم ندخلها الثلاجة حتى يتم تقديمها. الوسوم

السليق السعودي، من أشهر الأكلات السعودية التي يمكن تحضيرها بالأرز المسلوق بالحليب السائل، وهو من أهم الأطباق السعودية والخليجية وهو طبق قديم وتقليدي، ويعد من الوجبات السهلة والسريعة التى يمكن تحضيرها في وقت قصير، وهو من أطيب الأطباق السعودية التي تتميز بالطعم الشهي واللذيذ، والتي يتم تقديمها في جميع المناسبات والحفلات، ويعتبر ذو قيمة غذائية لأنه يحتوي على الحليب الغني بالفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان مثل الكالسيوم لتقوية العظام والأسنان، كما يحتوي على اللحم أو الدجاج وهما من مصادر البروتين الهامة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل السليق السعودي. مكونات السليق السعودي مكونات السليق السعودي يتم تحضير السليق السعودي بمكونات بسيطة كالتالي:- ماء مغلي لسلق الدجاج.

دجاجة مقطعة نصفين.

بصلة.

ثلاث حبات هيل (حبهان).

فلفل أسود.

ورق غار (لورا).

نصف ملعقه صغيره ملح.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة قرفة. مكونات الأرز 2كوب أرز مصري مغسول ومصفي.

2ملعقة كبيرة زيت.

3كوب حليب سائل.

3فصوص مستكة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير السليق السعودي بخطوات بسيطة وسهلة كالتالي:- نقوم بغسل الدجاج جيداً، ثم نضع قدر على النار ونضع فيه الماء، ثم نضع الدجاج ونضيف إليه البصل والهيل والفلفل الأسود، وورق الغار والملح ويترك لحين النضج. فى وعاء نقوم بخلط الصلصة والقرفة والبابريكا ثم ادهني الدجاج. ثالثاً ضعي الدجاج في الفرن لمدة 15دقيقة أو حتي يتحمر. نضع قدر على النار ثم نضع ماء سلق الدجاج بعد تصفيتة، اضيفي له الأرز واتركية حتى يغلي لمدة 15دقيقه، بعد ذلك ضعي الحليب على الأرز واتركية علي نار هادئة حتى ينضج. ضعي الزيت على النار وأضيفي له المستكه واتركيها حتى تذوب، ضعى مزيج الزيت والمستكه على الأرز وقلبي جيداً، ثم ضعى الأرز في طبق التقديم وضعى فوقة الدجاج وقدميه بجانب السلطة بألف هنا وشفاء. طريقة عمل سلطة السليق السعودية ضعي في مطحنة الطعام النعناع والكزبرة والطماطم ثم الفلفل الحار والثوم واخلطي المكونات مع بعضها.

نضيف عصير الليمون والملح وزيت الزيتون والخل ثم نخلطهم مرة ثانية وبذلك تصبح السلطة جاهزة للتقديم. سلطة اللبن السعودية سلطة اللبن السعودية المكونات نصف كوب لبن.

كوب زبادي.

2 جزرة مبشورة.

4 ثمرة خيار مقطعة.

فص ثوم مفروم.

ملعقة نعناع.

ملعقة بقدونس.

ملح وفلفل. طريقة التحضير نخلط اللبن والزبادي ثم نضيف البقدونس والنعناع والثوم المفروم مع التقليب. ثم نضيف الجزر المبشور والخيار المقطع والملح والفلفل، ونقلب جيداً ثم ندخلها الثلاجة حتى يتم تقديمها.

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