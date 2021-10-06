وصفات باذنجان بطريقة سهلة واقتصادية وشهية بدون قلي وبدون فرن

وصفات باذنجان ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الفطور أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة محشي كوسا والباذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفات باذنجان بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفات باذنجان

تتكون وصفات باذنجان من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة باذنجان متوسط الحجم مقطع مكعبات.

4 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الملح.

4 ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

3 حبات فلفل رومي أخضر أو ألوان مقطع شرائح.

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

3 ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفات باذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

طريقة الباذنجان بالثوم

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه مكعبات الباذنجان، ثم نضيف إليه النشا والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت والبصل، ثم نقلبه باستمرار لمدة دقيقة.

ثم نضيف مكعبات الباذنجان ونقلب باستمرار حتى يأخذ لون.

بعد ذلك نضيف الثوم المهروس والفلفل الرومي، ثم نقلب باستمرار حتى تنضج المكونات.

ثم نضيف الكزبرة والفلفل الأسود ودبس الرمان والخل، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نقلب قليلاً، ونرفع المقلاة من على النار.

بعد ذلك نقدم الباذنجان بالثوم في طبق التقديم مع شرائح الليمون وخبز البيتا.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشكشوكة

المكونات

حبة باذنجان كبيرة قطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة ملح.

4 ملعقة كبيرة زيت.

حبة بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

3 حبات فلفل رومي مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

6 حبات طماطم مقشر ومفروم ناعم.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

4 بيضات+ رشة ملح+ رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه كمية وفيرة من الماء وملعقة كبيرة من الملح والباذنجان المقطع، ثم نقلبهم ونتركه لمدة 30 دقيقة. ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت والبصل، ثم نقلبه باستمرار حتى يصفر لونه. ثم نضيف الفلفل ونقلب باستمرار حتى يستوي. بعد ذلك نضيف الباذنجان بعد تصفيته والملح والفلفل الأسود والكزبرة والكمون، ثم نقلب باستمرار لبعض الوقت. ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة 5 دقائق. ثم نضيف الطماطم ونقلبهم، ثم نغطي المقلاة ونخفض النار إلى هادئة ونترك المكونات حتى تنضج تماماً. بعد ذلك نضيف معجون الطماطم ونقلبهم، ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة 5 دقائق. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً. ثم نوزع خليط البيض فوق الشكشوكة بدون تقليب، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى ينضج البيض. بعد ذلك نوزع على الوجه القليل من حلقات الفلفل الأخضر والبقدونس المفروم ناعم، ثم نرفعه من على النار. ثم نقدم الشكشوكة مع خبز البيتا. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل بابا غنوج

المكونات

2 حبة باذنجان مشوي.

3 فصوص ثوم مهروس.

2 قرن فلفل أخضر مهروس.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الطحينة.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير