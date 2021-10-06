طريقة عمل كيكة الميرندا البرتقال الهشة اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة

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كيكة الميرندا البرتقال، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الميرند االبرتقال.مكونات كيكة الميرندا البرتقال
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كوب ونصف من مشروب الميرندا البرتقال بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب وربع من السكر.
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- أربع بيضات.
- ثلاث أكياس من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.
- نصف كوب زيت + ملعقتين كبار.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الميرندا البرتقال وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا البيض والسكر والفانيليا جيدا مع بعضهم البعض باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي ويفضل استخدام المضرب الكهربائي.
- ونستمر في ضرب الخليط حتي يصبح باللون الأبيض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونحلط جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نقوم بإضافة الكوب والنصف من مشروب الميرندا البرتقال ونخلط جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتقليب البيكنج بودر مع الدقيق ثم نقوم بنخل الدقيق وإضافته للخليط ونخلط جيدا.
- ثم نقوم بصب الخليط في صينية بمقاس ٢٨ وندهن الصينية بالسمن ونرش بداخلها القليل من الدقيق، ثم ننفضها جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين ٣٥ و٤٥ دقيقة.
- وبعدما تتم تسوية الكيكة نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات مثل صوص الشوكولاتة الداكنة والبيضاء.
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كيكة الميرندا البرتقال، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الميرند االبرتقال.مكونات كيكة الميرندا البرتقال
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كوب ونصف من مشروب الميرندا البرتقال بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب وربع من السكر.
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- أربع بيضات.
- ثلاث أكياس من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.
- نصف كوب زيت + ملعقتين كبار.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الميرندا البرتقال وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا البيض والسكر والفانيليا جيدا مع بعضهم البعض باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي ويفضل استخدام المضرب الكهربائي.
- ونستمر في ضرب الخليط حتي يصبح باللون الأبيض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونحلط جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نقوم بإضافة الكوب والنصف من مشروب الميرندا البرتقال ونخلط جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتقليب البيكنج بودر مع الدقيق ثم نقوم بنخل الدقيق وإضافته للخليط ونخلط جيدا.
- ثم نقوم بصب الخليط في صينية بمقاس ٢٨ وندهن الصينية بالسمن ونرش بداخلها القليل من الدقيق، ثم ننفضها جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين ٣٥ و٤٥ دقيقة.
- وبعدما تتم تسوية الكيكة نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات مثل صوص الشوكولاتة الداكنة والبيضاء.
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