طريقة عمل كيكة الميرندا البرتقال الهشة اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة

كيكة الميرندا البرتقال، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الميرند االبرتقال.

مكونات كيكة الميرندا البرتقال

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب ونصف من مشروب الميرندا البرتقال بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع من السكر.

ثلاث أكواب من الدقيق.

أربع بيضات.

ثلاث أكياس من الفانيليا.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.

نصف كوب زيت + ملعقتين كبار.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الميرندا البرتقال وطريقة تحضيرها كالتالي: