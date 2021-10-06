طريقة عمل كيكة الجلاش اللذيذة بدون دقيق لن تملوا من تكرارها

كيكة الجلاش ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة والمكسرات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الجلاش.

مكونات كيكة الجلاش

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

عبوة جلاش ٥٠٠ جرام.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من السكر.

كوب ونصف من الحليب.

كوب من الزبادي.

بيضتين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

صينية كلبس مقاس ٢٤.

شربات بارد

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الجلاش وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بدهن الصينية بالسمن، ثم نقوم بكرمشة ورق الجلاش ونرص كل ورقة بالتساوي في الصينية كما هو موضح بالصورة.

ثم نقوم بعد ذلك بخلط كلا من السمن والسكر والحليب والزبادي مع بعضهم البعض حتي يذوب السكر.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة البيض ونستمر في الخلط جيدا.

وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بإضافة الفانيليا والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض للمرة الأخيرة.

ثم نقوم بعد ذلك بصب الخليط على جميع الصينية بالتساوي ونحرص أن تتبلل كل ورقة جلاش بالخليط.

نم قوم بعد ذلك بإدخال الصينية في الفرن علي درجة حرارة ١٩٠ درجة مئوية لمدة تتراوح مابين ٢٠ و٣٠ دقيقة.

وبعدما تتم تسويتها من الأسفل نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.

وبعدما تتم تسوية كيكة الجلاش بالكامل نخرجها من الفرن ونصب عليها الشربات البارد مباشرة.

ثم نتركها حتي تبرد وتكون كيكة الجلاش بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الوصفات مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول كيكة الجلاش مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: