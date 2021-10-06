طريقة عمل ألذ حلي بارد بدون كريمة أو بيض بمكونات سهلة وبسيطة متواجده في جميع المنازل

هناك العديد من الحلويات اللذيذة التي ظهرت حديثًا في الأسواق والمحلات، ومن ضمن هذه الحلويات الجديدة هو الحلى البارد اشتهرت هذا النوع من الحلويات بشكل كبير جدًا، تناول الحلويات من أهم الأكلات التي يتناولها جميع أفراد الأسرة لهذا تحرص الأمهات دائماً على صنع الحلويات بشكل دائم في المنزل لكي تتجنب الشراء من الداخل، لهذا سنقدم لكم أفضل طريقة لتحضير الذ حلي بارد بدون كريمة أو بيض بمكونات اقتصادية وسهلة تستطيعين تحضيرها في وقت قصير و تناولها مع كوب من القهوة أو الشاي في كل صباح.

كما سبق وقد ذكرنا فإن مكونات هذا الحلي البارد بسيط ومتوفر في جميع المنازل كما أنه يخلي من الكريمة أو البيض، وسنقدم لكم مكونات الحلى البارد وهي:

عدد 2 كوب من البسكويت الجاهز.

4 معالق كبيرة من الزبدة ويمكن استبدالة بالزيت.

القليل من الماء الدافئ.

4 علب من الزبادي.

3 أكواب من اللبن البودر.

كوب من السكر الأبيض البودر.

ملعقة كبيرة من النسكافية.

علبة من كريم الكراميل الجاهز.

كوبين من الماء.

صينية تقديم.

هذا الحلى البارد من أطعم وألذ أنواع الحلويات التي يمكنك يذوقها على الإطلاق، فهي من أبسط وأسرع الحلويات، ولكي تحصلي على الحلى بارد اتبعي هذه الخطوات التالية:

أولاً عليك بإحضار صينية التقديم و توزيع القليل من الزبدة داخلها.

بعد الآن قومي بتكسير البسكويت ويفضل ضربه في الكبة حتى يصبح ناعم.

اضيفي عليه معالق الزبدة وخلط البسكويت والزبدة حتى يصبح مرمل ويمكن إضافة القليل من الماء حتى يتماسك قليلاً.

قومي بعد ذلك بفرد البسكويت في الصينية وتوزيعها والضغط عليها، اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

الآن حضري الحشو، أولاً قومي بتحميض اللبن البودر في طاسة على نار هادئة حتى يصبح لونه ذهبي، ومن ثم ارفعيها من على النار.

اضيفي عليه علب الزبادي وكوب السكر واخلطيهم.

ضعي الحشو فوق البسكوت وافرديها، وضعيها مرة ثانية في الثلاجة حتى تتماسك.

قومي بتحضير الكريم كراميل بتسخين كوبين من الماء الساخن وإضافة ملعقة النسكافية و علبة الكريم كراميل حتى يتم الغليان.

ضعيهم الآن على البسكويت وحشو الزبادي بالتدريج، ثم ضعيهم في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل أو حتى يتماسك الكريم كراميل.

وهذه هي خطوات تحضير الذ حلي بارد بدون كريمة أو بيض لن تتذوقي حلى أفضل من هذه الطريقة.