طريقة عمل الشكلمة بجوز الهند

شكلمة جوز الهند، يعتبر جوز الهند هو من اهم العناصر او المكونات في الحلويات حيث انه يعطي طعم مميز للحلويات ويدخل في العديد من انواع الحلويات ويعتبر عنصر اساسي لشكلمة جوز الهند والتي سنتعرف عليها وعلى مكوناتها من خلال السطور القادمة. طريقة عمل شكلمة جوز الهند المكونات كوبان من جوز الهند.

كوب سكر .

بياض البيض لأربع بيضات.

ملعقة فانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به بياض البيض ثم نضيف الملح ونقوم بخفقهم معا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجم البيض ويتحول للون الابيض.

ثم نقوم بإضافة السكر والفانيليا ونستمر في الخفق لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بإضافة جوز الهند مع التحريك جيدا حتى يمتزج مع البيض ويتماسك الخليط.

ثم نقوم بتشكيل كرات جوز الهند، ثم نحضر صينيه ونضع بها ورق الزبدة ثم نضع ثم نضع كرات الشكلمة عليها.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم نضع صينيه الشكلمة في الفرن، ثم نضع الصينيه به ونتركها في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نتركها حتى تبرد تماما. شكلمة جوز الهند بالدقيق المكوّنات كوب سكر مطحون.

ملعقتان طحين.

كوبان جوز هند ناعم.

بياض بيض لخمس بيضات.

رشة ملح. طريقة عمل شكلمة جوز الهند المكوناتطريقة التحضيرشكلمة جوز الهند بالدقيق المكوّنات طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به الدقيق والسكر وجوز الهند والملح ونقوم بمزج جميع المكونات معا.

وفي وعاء أخر نضع نقوم بخفق بياض البيض والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق الى خليط البيض ونقوم بمزجهم باستخدام الملعقة حتى يتجانسوا جيداً ويتماسك الخليط.

ثم نقوم بتشكيل كرات الشكلمة قطع متوسطة الحجم، ثم نحضر صينيه مناسبة ونضع بداخلها ورق الزبدة حتى لا تحترق الشكلمة، او يمكن دهن الصينية بمادة دهنية.

ثم نقوم برص كرات الشكلمة على ورق الزبدة، ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن ثم نتركها في الفرن لمدة عشرون دقيقة، وعندما تحمر من الاسفل نقوم بإشعال الشواية حتى تحمر من الاعلى، ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد. الوسوم

شكلمة جوز الهند، يعتبر جوز الهند هو من اهم العناصر او المكونات في الحلويات حيث انه يعطي طعم مميز للحلويات ويدخل في العديد من انواع الحلويات ويعتبر عنصر اساسي لشكلمة جوز الهند والتي سنتعرف عليها وعلى مكوناتها من خلال السطور القادمة. طريقة عمل شكلمة جوز الهند المكونات كوبان من جوز الهند.

كوب سكر .

بياض البيض لأربع بيضات.

ملعقة فانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به بياض البيض ثم نضيف الملح ونقوم بخفقهم معا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجم البيض ويتحول للون الابيض.

ثم نقوم بإضافة السكر والفانيليا ونستمر في الخفق لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بإضافة جوز الهند مع التحريك جيدا حتى يمتزج مع البيض ويتماسك الخليط.

ثم نقوم بتشكيل كرات جوز الهند، ثم نحضر صينيه ونضع بها ورق الزبدة ثم نضع ثم نضع كرات الشكلمة عليها.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم نضع صينيه الشكلمة في الفرن، ثم نضع الصينيه به ونتركها في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نتركها حتى تبرد تماما. شكلمة جوز الهند بالدقيق المكوّنات كوب سكر مطحون.

ملعقتان طحين.

كوبان جوز هند ناعم.

بياض بيض لخمس بيضات.

رشة ملح. طريقة عمل شكلمة جوز الهند المكوناتطريقة التحضيرشكلمة جوز الهند بالدقيق المكوّنات طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به الدقيق والسكر وجوز الهند والملح ونقوم بمزج جميع المكونات معا.

وفي وعاء أخر نضع نقوم بخفق بياض البيض والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق الى خليط البيض ونقوم بمزجهم باستخدام الملعقة حتى يتجانسوا جيداً ويتماسك الخليط.

ثم نقوم بتشكيل كرات الشكلمة قطع متوسطة الحجم، ثم نحضر صينيه مناسبة ونضع بداخلها ورق الزبدة حتى لا تحترق الشكلمة، او يمكن دهن الصينية بمادة دهنية.

ثم نقوم برص كرات الشكلمة على ورق الزبدة، ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن ثم نتركها في الفرن لمدة عشرون دقيقة، وعندما تحمر من الاسفل نقوم بإشعال الشواية حتى تحمر من الاعلى، ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد.

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