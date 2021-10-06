كيفية عمل البسبوسة المكرملة في المنزل والسر وراء المذاق الساحر لها في المحلات الكبرى

كيفية عمل البسبوسة المكرملة ، تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية الأكثر تناولًا في مصر والدول العربية، حيث ترغب كافة السيدات في البحث عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول على نفس المذاق الرائع الخاص بالبسبوسة في المحلات الجاهزة، والذي يرجع إلى عدد من النصائح البسيطة التي يمكن تطبيقها أثناء تحضيرها لضمان الحصول على عجينة متماسكة ونضج البسبوسة بطريقة مثالية بدون أي هبوط أو جفاف للعجينة.

كيفية عمل البسبوسة المكرملة

نظرًا لأن البسبوسة من أروع أنواع الحلويات التي يطلبها الكبار والصغار، أصبح من الممكن تقديمها بالعديد من الطرق والعديد من النكهات، سواء سادة أو محشية بالمكسرات أو الكريمة، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل بساطة في المنزل بدلًا من شراؤها من الخارج لضمان نظافتها، وأيضًا لتوفير الكثير من الأموال.

ويمكن تحضير البسبوسة عن طريق إحضار تلك المكونات :

كوب من الدقيق.

كوب من السميد الناعم.

نفس الكوب من السكر.

نص كوب من الزيت.

معلقة من الكربونات.

نصف كوب من الزيت.

كوب من جوز الهند.

3 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب.

معلقة من الفانيليا.

ولتحضير الشربات الخاص بالبسبوسة عن طريق :

2 كوب من الماء.

1.5 كوب من السكر.

عصرة من الليمون.

معلقة من الفانيليا.

تضاف كافة المكونات سويًا وتوضع على النار حتى الغليان، وبعدها توضع فوق البسبوسة وهي ساخنة.

في إناء التحضير يوضع الدقيق مع السميد وجوز الهند والبيكنج بودر، ويقلب الجميع جيدًا، ولكن يجب عدم الإكثار من التقليب حيث أن البسبوسة لا تحتاج إلى مدة تحضير كبيرة، وهذا ما يساعد ربات البيوت على إعدادها بكل بساطة.

يخفق البيض مع الزيت، ويضاف إليهم الفانيليا والسكر مع الاستمرار في الخفق لكي يذوب السكر، وبعدها تمزج كافة المكونات، ثم يضاف الحليب بالتدريج.

يضاف الدقيق إلى خليط البيض والحليب مع الامتزاج جيدًا.

في إناء الخبز، يدهن القالب جيدًا مع رشة دقيق بسيطة أو ورقة من الزبدة، وبعدها توضع البسبوسة فوقها، وتوزع بالتساوي.

توضع البسبوسة في الفرن لمدة ثلث ساعة تقريبًا حتى يصبح وجهها ذهبي، وبعدها تخرج لتقدم ويوضع فوقها الشربات وهو ساخن أيضًا، لأن هذا السبب وراء الحصول على قرمشة حقيقية.

خطوات تحضير البسبوسة