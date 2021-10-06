طريقة عمل بيتزا خبز التوست بالجبن سريعة التحضير بدون فرد ولا عجن

بيتزا خبز التوست بالجبن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والفريدة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق رائع ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا كيكة الجلاش الفريدة واللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكفتة في الفرن.

مكونات بيتزا خبز التوست بالجبن

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

مكونات بيتزا التوست

تتميز هذه البيتزا بمكوناتها الغير معينة، فيمكن لأي شخص إعدادها بمكوناته الخاصة التي يرغب في تناولها وسنقوم بإعدادها فيما يلي باللحم المفروم ومكوناتها كالتالي:

خمس شرائح من عيش التوست.

خمس ملاعق كاتشب.

شرائح من الطماطم.

شرائح من الفلفل الرومي.

خليط من الجبن المفضلة.

شرائح من الزيتون

طريقة التحضير

ما تتميز به بيتزا خبز التوست بالجبن هي سرعة تحضيرها وطعمها اللذيذ رغم بساطة مكوناتها، وسنتعرف فيما يلي في موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا التوست وهي كالتالي:

نقوم بوضع ملعقة كاتشب علي كل قطعة من خبز التوست.

ثم نضيف البعض من خليط الجبنة الشيدر والموزاريلا.

وفوق الجبنة نضع القليل من شرائح الطماطم والفلفل الرومي والزيتون ونضع الملح حسب الرغبة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعها في صاج وإدخالها الفرن علي درجة حرارة منخفضة وتكون بيتزا خبز التوست بالجبن بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويفضل البعض تناولها مع صوص الكاتشب الحار أو المستردة أو المايونيز.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: