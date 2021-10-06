طريقة عمل مانجو تشيز كيك بأسهل طريقة في البيت

طريقة عمل مانجو تشيز كيك ومن الحلويات الباردة اللذيذة وتحضيرها سهل للغاية لكل ربات البيوت، كما أن طعمها روعة، خاصة وأن مكونات التشيز كيك المانجو متوفرة في معظم البيوت، ومكونات هذه الكيك البارد مفيدة للغاية للكبار، وأيضا مفيدة للأطفال، وسوف يقبلون عليها بشدة لأن طعمها رائع ومميز، كما يمكن تقديمها في أي وقت، وفي كل المناسبات، حيث أنها من الأطباق التي يتواجد عليها طلبات كثيرة. مكونات مانجو تشيز كيك مكونات مانجو تشيز كيك سوف تكون مقادير التيشز كيك المانجو عبارة عن 225 جرام من البسكويت سادة ويمكن اختيار أي نوع

100جرام من الزبدة ويفضل أن تكون ذائبة

نصف كيلو من الجبنة الكريمي

300 جرام من المانجو وتكون مفرومة جيدا في الخلاط ومركزة

واحد كوب من كريمة خفق أو 240 جم

24 جرام جيلاتين

330جرام من الشيكولاتة البيضاء

ملعقتان من عصير الليمون طريقة تحضير مانجو تشيز كيك نطحن في البداية بطحن البسكويت السادة جيدا في المطحنة ثم نقوم بإضافة الزبدة اليه وبعدها نقوم برص نصف كمية البسكويت في الصنية مع الضغط عليها جيدا وتكون مستوية من جميع الجوانب ونضع الصنية في الثلاجة. نقوم بتحضير خليط الجيلاتين وذلك عن طريق أخذ ١٤ جرام فقط من ٢٤ال جرام جيلاتين ونضيفها في مقدار ٧٠ ملى من الماء بارد ونضعها في جنب لمدة عشر دقائق ثم نقوم بإحضار الخلاط ونضع الجبنة الكريمي مع كريمة الخفق والشيكولاته وعصير ليمون ونضيف إليه الفانيليا وبرش ليمون ونضربهم جيدا في الخلاط ثم نقوم بوضع الجيلاتين حوالي ١٥ ثانيه في الميكروويف ونضيف إليه ملعقتان من خليط الجبنة ثم نقلب جيدا ونضعهم علي كل الخليط المكون من الجبنة وكريم الخفق والشيكولاتة بعد ذلك نضيف الخليط السابق الي الصنية التي بها البسكويت ثم نضعه في الفر يزر ال١٠ جرام التي تبقت من الجيلاتين نضعها في ماء البارد حوالي 50 ملي ثم نتركها ١٠علي جنب عشر دقائق بعد ذلك نجهز كوبان من المانجو المفرومة ونأخذ بعد ذلك منها ٣٠٠ جرام مانجو ونضعها علي النار مع إضافة ١٠ ملي من الماء ونضيف أيضا ثلاث ملاعق من السكر وننتظر حتي تغلي ثم نضع الجيلاتين ونقلبها بعد ذلك نضع هذا الخليط في الصنية لتكون الطبقة الثالثة ونضعها في الفريزر ويمكن تزيينها بشرائح مانجو. طريقة تحضير مانجو تشيز كيك الوسوم

طريقة عمل مانجو تشيز كيك ومن الحلويات الباردة اللذيذة وتحضيرها سهل للغاية لكل ربات البيوت، كما أن طعمها روعة، خاصة وأن مكونات التشيز كيك المانجو متوفرة في معظم البيوت، ومكونات هذه الكيك البارد مفيدة للغاية للكبار، وأيضا مفيدة للأطفال، وسوف يقبلون عليها بشدة لأن طعمها رائع ومميز، كما يمكن تقديمها في أي وقت، وفي كل المناسبات، حيث أنها من الأطباق التي يتواجد عليها طلبات كثيرة. مكونات مانجو تشيز كيك مكونات مانجو تشيز كيك سوف تكون مقادير التيشز كيك المانجو عبارة عن 225 جرام من البسكويت سادة ويمكن اختيار أي نوع

100جرام من الزبدة ويفضل أن تكون ذائبة

نصف كيلو من الجبنة الكريمي

300 جرام من المانجو وتكون مفرومة جيدا في الخلاط ومركزة

واحد كوب من كريمة خفق أو 240 جم

24 جرام جيلاتين

330جرام من الشيكولاتة البيضاء

ملعقتان من عصير الليمون طريقة تحضير مانجو تشيز كيك نطحن في البداية بطحن البسكويت السادة جيدا في المطحنة ثم نقوم بإضافة الزبدة اليه وبعدها نقوم برص نصف كمية البسكويت في الصنية مع الضغط عليها جيدا وتكون مستوية من جميع الجوانب ونضع الصنية في الثلاجة. نقوم بتحضير خليط الجيلاتين وذلك عن طريق أخذ ١٤ جرام فقط من ٢٤ال جرام جيلاتين ونضيفها في مقدار ٧٠ ملى من الماء بارد ونضعها في جنب لمدة عشر دقائق ثم نقوم بإحضار الخلاط ونضع الجبنة الكريمي مع كريمة الخفق والشيكولاته وعصير ليمون ونضيف إليه الفانيليا وبرش ليمون ونضربهم جيدا في الخلاط ثم نقوم بوضع الجيلاتين حوالي ١٥ ثانيه في الميكروويف ونضيف إليه ملعقتان من خليط الجبنة ثم نقلب جيدا ونضعهم علي كل الخليط المكون من الجبنة وكريم الخفق والشيكولاتة بعد ذلك نضيف الخليط السابق الي الصنية التي بها البسكويت ثم نضعه في الفر يزر ال١٠ جرام التي تبقت من الجيلاتين نضعها في ماء البارد حوالي 50 ملي ثم نتركها ١٠علي جنب عشر دقائق بعد ذلك نجهز كوبان من المانجو المفرومة ونأخذ بعد ذلك منها ٣٠٠ جرام مانجو ونضعها علي النار مع إضافة ١٠ ملي من الماء ونضيف أيضا ثلاث ملاعق من السكر وننتظر حتي تغلي ثم نضع الجيلاتين ونقلبها بعد ذلك نضع هذا الخليط في الصنية لتكون الطبقة الثالثة ونضعها في الفريزر ويمكن تزيينها بشرائح مانجو. طريقة تحضير مانجو تشيز كيك

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