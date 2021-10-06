أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشة في البيت

تعتبر كيكة البرتقال من أجمل أنواع الكيك المنتشرة في العالم، حيث يبحث عن طريقتها العديد من السيدات، وهناك طرق مختلفة لعمل الكيك في البيت، تفضل الكثير من السيدات تحضير الكيك، لأنه من الحلويات المحبوبة لدي كل أفراد الأسرة ويقبلون علي أكله صباح ومساء، ومع المشروبات الساخنة، كما أنه من الأطباق الأساسية التي يتم تقديمها في المناسبات، ويمكن عمل الكيك بالشكو لاته أو بالفراولة أو بالكريمة، و هناك كيك الكريم كرامل، أو بالجيلي، هناك العديد من أنواع الكيك التي من السهل تحضيرها في المنزل.

مكونات كيك البرتقال سنوضح لكم المقادير المستخدمة في طريقة عمل الكيك كما هو موضح واحد كوب ونصف من السكر

واحد كوب ونصف من عصير البرتقال.

إحضار ثلاث بيضات تكون صغيرة الحجم.

واحد كوب من الزيت النباتي

ملعقتين كبيرتين من قشر البرتقال المفروم بحيث يكون ناعم جداً.

ثلاثة أكوب من الدقيق ويتم نخله عدة مرات

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشه ملح.

3 أكياس فانيليا طريقة تحضير كيك البرتقال الهشه قبل أن نبدأ عمل الكيك نقوم بإحضار بوله تكون كبيرة ونقوم بوضع الدقيق ورشة الملح وملعقة البيكنج باودر ثم نقوم بتقليبهم جيداً. نأتي ببوله أخري ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونضيف لهم السكر ثن نقوم بخلطهم جيدا باستخدام مضرب الكهرباء. بعد أن يختلطوا جيدا نقوم بإضافة عصير البرتقال وكذلك قشر البرتقال ونستمر في الخفق بالمضرب لكل المكونات السابق ذكرها بعد ذلك نقوم بإضافتهم إلى المكونات الدقيق وبيكنج باودر معاً ونخلطهم معاً جيداً نحضر صينية ثم نغلفها بالزيت والدقيق حتي لا يلزق الكيك ونقوم بوضع خليط الكيك في الصنية ونكون قبلها بعشر دقائق قد فتحنا الفرن علي نار حرارتها 180 درجة، ثم نقوم بضع الصينية في الفرن ونغلقه وننتظر ثلاثون دقيقة لا نفتح خلالها الفرن علي الإطلاق، وبعدها نقوم بفتح الفرن ثم نخرج صنية الكيك من الفرن ونتركه لعدة دقائق حتي تبرد تماماً،بعد ذلك نقوم بتقطيع الكيك ونقدمه في المناسبات، أو مع المشروبات الساخنة مثل الشاي، ويمكن أن نضعه للأطفال في شنطة المدرسة. طريقة تحضير كيك البرتقال الهشه ويمكن أن تقوم ربة المنزل بالإبداع في عمل الكيك كما تشاء، حيث أنه لا توجد طريقة محددة لعمل الكيك، وإنما تختلف الطرق الخاصة بعمل الكيك، حيث يمكن إضافة اللبن أو عصير الفراولة أو إضافة عصير الليمون أو أي نوع من أنواع الجيلي بدل البرتقال، حيث لكل منهم طعم مختلف عن الآخر، وعلي كل شخص يضع النكهة التي يحبها