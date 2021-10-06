مخلل الزيتون بطريقة سهلة وطعم مثل الجاهز

مخلل الزيتون من المقبلات الشهية التي يحب الجميع تناولها بجانب الوجبات، فهو يفتح الشهية للطعام بدرجة كبيرة، فالزيتون له العديد من الفوائد للجسم منها التخلص من الوزن الزائد لأنه يحتوي على مواد تمنح الشعور بالشبع، كما يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة ويقلل من نسبة الكولسترول في الدم ولذلك هو يحمي من الجلطات وتصلب الشرايين، كما يعالج الأنيميا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد، وينظم نسبة السكر في الدم ومفيد في تنشيط الكبد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل مخلل الزيتون بطعم مثل الجاهز.

مكونات مخلل الزيتون

مخلل الزيتون من أسهل أنواع المخللات التي تتمتع بمذاق طيب، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:-

1 كيلو من الزيتون.

2 ليمونة

كرفس.

ربع كوب من الزيت.

1جزرة.

سائل التخليل ( لتر ماء، ملعقة صغيرة سكر، 3 ملاعق كبيرة ملح، ربع كوب خل، 2 ملعقة صغيرة ملح ليمون ).

طريقة التحضير

لتحضير مخلل الزيتون بطعم طيب ومذاق لذيذ وطريقة سهلة سريعة، نتبع الخطوات التالية:-

يجب فتح الزيتون بالجنب باستخدام السكين ونقعه في ماء 3 مرات وتصفيته في كل مرة. يتم وضع الليمون والجزر مع الكرفس في الخلاط ليصبح مجروش. ثم نضع الزيتون في برطمان مناسب الحجم ثم الخضار المجروش، وبعدها نضيف سائل التخليل. ضعي قليل من الزيت على وجه البرطمان واغلقيه جيداً، ثم قومي بقلب البرطمان لأسفل لمدة 24 ساعة. ثم أعيدي البرطمان إلى وضعه الطبيعي حتى ينضج الزيتون.

طريقة تخليل القرنبيط

القرنبيط من الخضروات التي يحبها الجميع وتدخل في صناعة المخللات ، وسوف نقدم لكم طريقة سهلة لتخليل القرنبيط بالخطوات الآتية:-

نسلق القرنبيط لمدة دقائق قليلة حتى لاينضج تماماً، ثم نضعه في الماء البارد. ثم يتم وضع القرنبيط في برطمان ونضع عليه سائل التخليل وهوعبارة عن خليط من لتر ماء وملعقة صغيرة من السكر و3 ملاعق ملح وملعقتين ملح ليمون مع ربع كوب خل. يجب تعبأة البرطمان بسائل التخليل حتى يتم طرد الهواء مع وضع قليل من الزيت على الوجه. نقلب البرطمان لأسفل بعد غلقه جيداً لمدة 24 ساعة ثم نعيده لوضعه الطبيعي حتى ينضج القرنبيط.

طريقة عمل الجزر المخلل

الجزر من الخضروات التي لها قيمة غذائية عالية لأنه يحتوي على فيتامين A الهام لصحة الجسم، ويمكننا تحضير الجزر المخلل بالخطوات التالية:-