بسكويت منزلي بثلاث مكونات فقط في عشر دقائق

الحياة عبر الأنترنت تبدو سهلة وغير مكلفة حيث تنتشر الوصفات الخاصة بالوجبات والحلويات والمعجنات التي تحصل على نسبة استعلام عبر عمليات البحث لا حصر لها، ولعل تلك الوصفات السهلة تقوم الأمهات بالبحث عنها لتحضيرها مع تحضير الوجبات الأساسية نظراً لضيق الوقت بالإضافة إلي أنها بسيطة جداً من حيث طريقة الإعداد والمكونات الخاصه بها، ومع بداية العام الدراسي الجديد تبحث الأمهات عن طريقة تحضير للبسكويت بسيطة وسهلة يمكن إنجازها في أيّ وقت لتقديمها للأطفال ونقدم لكم اليوم نوع من البسكويت المبهر الذي لا يحتاج سوى ثلاث مكونات فقط وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير بسكويت بثلاث مكونات طريقة تحضير بسكويت بثلاث مكونات مكونات التحضير: ربع كيلو جرام من السكر البودرة ما يعادل كوب سكر.

نصف كيلو جرام من السميد ما يعادل ثلاث أكواب.

كوب ونصف من الزيت النباتي النقي. طريقة التحضير: لتحضير البسكويت نحضر وعاء للعجن ونضع فيه الزيت مع السكر أولاً وتخفيف المكونات بالمضرب اليدوي ونستمر لبضع دقائق حتى يصبح خفيف. نقوم بإضافة باقي المكونات من الدقيق ونستمر بالعجن بملعقة أو ما شابه وفي حالة الحاجه إلي مكون الدقيق يمكنك وضع كمية من الدقيق قليلة لأن أصناف الدقيق قد تتغير من مكان لآخر. إذا كانت العجينة متماسكة بشكل قوي فذلك دليل على حاجه العجينة إلي الزيت وليس الدقيق وأن تصبح في النهاية مثل العجينة المعتاد عليها. تحضير صينية كبيرة للفرن ووضع فيها ورقة زبدة ثم نبدأ بتشكيل البسكويت ويمكن تشكيل البسكويت بأكثر من طريقة سواء كرات صغيرة ناعمة أو أصابع رقيقة ناعمة حسب الرغبة. نقوم برص البسكويت بعد تشكيله بشكل جذاب في صينية الفرن وأن يكون الفرن ساخن من قبل وضع البسكويت ثم نضع البسكويت على درجة حرارة 170 درجة لمدة لا تزيد عن عشرين دقيقة، لا تقوم بإشعال الشواية حتى يبقي أبيض اللون. بعد نضج البسكويت وخروجه من الفرن يمكن أن يتم تزيينه حسب الرغبة وبالمكونات المتوفرة عن طريق مربي الفواكه أو الشوكولاتة السائلة والكريمة أو السكر البودرة حسب الرغبة ليصبح ذو مذاق رائع وجذاب طريقة التحضير: الوسوم

الحياة عبر الأنترنت تبدو سهلة وغير مكلفة حيث تنتشر الوصفات الخاصة بالوجبات والحلويات والمعجنات التي تحصل على نسبة استعلام عبر عمليات البحث لا حصر لها، ولعل تلك الوصفات السهلة تقوم الأمهات بالبحث عنها لتحضيرها مع تحضير الوجبات الأساسية نظراً لضيق الوقت بالإضافة إلي أنها بسيطة جداً من حيث طريقة الإعداد والمكونات الخاصه بها، ومع بداية العام الدراسي الجديد تبحث الأمهات عن طريقة تحضير للبسكويت بسيطة وسهلة يمكن إنجازها في أيّ وقت لتقديمها للأطفال ونقدم لكم اليوم نوع من البسكويت المبهر الذي لا يحتاج سوى ثلاث مكونات فقط وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير بسكويت بثلاث مكونات طريقة تحضير بسكويت بثلاث مكونات مكونات التحضير: ربع كيلو جرام من السكر البودرة ما يعادل كوب سكر.

نصف كيلو جرام من السميد ما يعادل ثلاث أكواب.

كوب ونصف من الزيت النباتي النقي. طريقة التحضير: لتحضير البسكويت نحضر وعاء للعجن ونضع فيه الزيت مع السكر أولاً وتخفيف المكونات بالمضرب اليدوي ونستمر لبضع دقائق حتى يصبح خفيف. نقوم بإضافة باقي المكونات من الدقيق ونستمر بالعجن بملعقة أو ما شابه وفي حالة الحاجه إلي مكون الدقيق يمكنك وضع كمية من الدقيق قليلة لأن أصناف الدقيق قد تتغير من مكان لآخر. إذا كانت العجينة متماسكة بشكل قوي فذلك دليل على حاجه العجينة إلي الزيت وليس الدقيق وأن تصبح في النهاية مثل العجينة المعتاد عليها. تحضير صينية كبيرة للفرن ووضع فيها ورقة زبدة ثم نبدأ بتشكيل البسكويت ويمكن تشكيل البسكويت بأكثر من طريقة سواء كرات صغيرة ناعمة أو أصابع رقيقة ناعمة حسب الرغبة. نقوم برص البسكويت بعد تشكيله بشكل جذاب في صينية الفرن وأن يكون الفرن ساخن من قبل وضع البسكويت ثم نضع البسكويت على درجة حرارة 170 درجة لمدة لا تزيد عن عشرين دقيقة، لا تقوم بإشعال الشواية حتى يبقي أبيض اللون. بعد نضج البسكويت وخروجه من الفرن يمكن أن يتم تزيينه حسب الرغبة وبالمكونات المتوفرة عن طريق مربي الفواكه أو الشوكولاتة السائلة والكريمة أو السكر البودرة حسب الرغبة ليصبح ذو مذاق رائع وجذاب طريقة التحضير:

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