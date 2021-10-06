وصفة القرنفل والزنجبيل للشعر لإطالة وتكثيف الشعر بطريقة مبهرة

تعد وصفة القرنفل والزنجبيل للشعر ، هي من أقوي الوصفات التي يتم استخدامها لتطويل الشعر وزيادة كثافته، كما أنها من الوصفات التي تستخدم لعلاج قشرة الرأس وتحمل العديد من الفوائد فهي تعمل على ترطيب فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر وتمنع من تقصف الشعر، فهي من الوصفات القوية جداًِ والفعالة وهي عبارة عن وصفة بسيطة يتم تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة لا تحتاج إلي الكثير من الوقت ونتيجتها سريعة، ومن مميزات هذه الوصفة أنها علاج لجميع مشاكل الشعر فهي تقويه وتعطيه ترطيب يزيد من قوته ولمعانه، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أبسط الخطوات لتجهيز وصفة القرنفل والزنجبيل بالمنزل .

مكونات عمل وصفة القرنفل والزنجبيل للشعر

تحتوي هذه الوصفة على مكونات طبيعية بسيطة تغذي الشعر وهي كما ما يلي:ـ

3 ملاعق من القرنفل المطحون.

قطعة من الزنجبيل الطازج.

كوب من زيت الخردل أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة وبسيطة يمكننا إعداد وصفة القرنفل والزنجبيل للشعر لتطويله وزيادة كثافته وذلك باتباع الآتي:ـ

نغسل الزنجبيل الطازج ثم نقوم بتقشيره ثم نستخدم المبشرة لبشر قطعة الزنجبيل. نضع الزنجبيل المبشور في طبق، ثم نضيف إليه 3 ملاعق من القرنفل المطحون (يمكننا طحن القرنفل داخل المنزل ). نمزج المكونات بشكل جيد، ثم نضيف كوب من زيت الخردل إلي المكونات ونقلب المكونات جيداً (لا يفضل استخدام زيت الزيتون مع هذه الوصفة). ثم نقوم بوضع الخليط في مقلاة ونضعه على نار عالية في البداية، ثم نخفض النار ونقلب الخليط قليلا ًعلى نار هادئة. نطفئ النار ونترك الخليط يهدئ قليلاً ثم نقوم بتصفيته باستخدام شاش نظيف، لكي نتحصل على زيت ثقيل من القرنفل والزنجبيل. نضع الخليط في عبوة زجاجية نظيفة ومحكمة الغلق ويوضع في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الوصفة باتباع الآتي:ـ