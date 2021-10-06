الخيار المخلل السريع المشطشط اعمليه في السريع ويتاكل في أقل من ساعتين

الخيار المخلل المشطشط، يعتبر الخيار المشطشط من أفضل أنواع المخلل الذي يعمل على فتح الشهية ويتم عمله بأكثر من طريقة وهي السريعة أو طريقة التخلخيل العادية بمحلول الملح وفي تلك السطور التالية سنوضح الكثير من الطرق لعملها، كما سنعرض عليكم المكونات بالتفصيل لضمان نجاح عمل الخيار المخلل بنجاح مائة بالمائة. مكونات الخيار المخلل السريع: كيلو ونصف من الخيار البلدي الرفيع.

ثلاثة ملاعق من الملح الناعم الأبيض.

نصف كوب من الخل الابيض أو خل التفاح الأحمر.

نصف فنجان من عصير الليمون.

لتر ونصف من المياه.

نصف كيلو من الفلفل الحار الأخضر.

برطمان زجاجي محكم الغلق. طريقة تحضير الخيار المخلل المشطشط السريع: مكونات الخيار المخلل السريع:طريقة تحضير الخيار المخلل المشطشط السريع: في الاول قومي بتنظيف الخيار البلدي، وتنظيف الفلفل الحار. بعدها قومي بتحضير طنجرة وبها ماء وملح، وضعيها على النار حتى يتم غلي الماء ونضع بها الخيار والفلفل النظيف. بعد ذلك نتركهم لمدة خمسة دقائق في الماء المغلي، بعدها نقوم بتصفيها جيدا. بعد أن يبرد الفلفل والخيار جيدا، نحضر بولة عميقة ونضع بها الماء الفاتر والخل الأبيض وعصير الليمون، والملح، ونقوم بتذوبهم جيدا. حضري الخطوة التالية البرطمان الزجاجي وقومي بوضع الخيار والفلفل الحار، ومن ثم نضع محلول الملح الذي سبق وتم عمله من قبل. قومي بتغطية البرطمان بأحكام وأتركيه لمدة ساعة على الأقل، ويمكن بعدها تناوله بجوار الكثير من الوجبات على السفرة. طريقة تحضير الجزر المخلل السريع: طريقة تحضير الجزر المخلل السريع: تعتبر طريقة تحضير الجزر المخلل السريع هو نفس فكرة عمل الخيار المخلل السريع، واليوم من خلال السطور القادمة سنعرض عليكم متابعينا طريقة التحضير بالخطوات، كما سنوضح المكونات بالتفصيل لضمان نجاح عمل المخلل بكل سهولة ويسر. مكونات ومقادير الجزر المخلل السريع: كيلو ونصف من الجزر الرفيع.

ثلاثة ملاعق من الملح الناعم الأبيض.

نصف كوب من الخل الابيض أو خل التفاح الأحمر.

نصف فنجان من عصير الليمون.

لتر ونصف من المياه.

نصف كيلو من الفلفل الحار الأخضر.

برطمان زجاجي محكم الغلق. طريقة تحضير الجزر المخلل السريع في البيت: قومي بتنظيف الجزر جيدا، ثم حضري حلة بها ماء وملح، وضعيها على النار حتى يتم غلي الماء ونضع بها الجزر متقطع. بعد ذلك نتركهم لمدة خمسة دقائق في الماء المغلي، بعدها نقوم بتصفيها جيدا. بعد أن يبرد الجزر، نحضر بولة عميقة ونضع بها الماء الفاتر والخل الأبيض وعصير الليمون، والملح، ونقوم بتذوبهم جيدا. حضري الخطوة التالية البرطمان الزجاجي وقومي بوضع الجزر، ومن ثم نضع محلول الملح الذي سبق وتم عمله من قبل. قومي بتغطية البرطمان بأحكام وأتركيه لمدة يوم واحد على الأقل، ويمكن بعدها تناوله بجوار الكثير من الوجبات على السفرة. مكونات ومقادير الجزر المخلل السريع:طريقة تحضير الجزر المخلل السريع في البيت: الوسوم

الخيار المخلل المشطشط، يعتبر الخيار المشطشط من أفضل أنواع المخلل الذي يعمل على فتح الشهية ويتم عمله بأكثر من طريقة وهي السريعة أو طريقة التخلخيل العادية بمحلول الملح وفي تلك السطور التالية سنوضح الكثير من الطرق لعملها، كما سنعرض عليكم المكونات بالتفصيل لضمان نجاح عمل الخيار المخلل بنجاح مائة بالمائة. مكونات الخيار المخلل السريع: كيلو ونصف من الخيار البلدي الرفيع.

ثلاثة ملاعق من الملح الناعم الأبيض.

نصف كوب من الخل الابيض أو خل التفاح الأحمر.

نصف فنجان من عصير الليمون.

لتر ونصف من المياه.

نصف كيلو من الفلفل الحار الأخضر.

برطمان زجاجي محكم الغلق. طريقة تحضير الخيار المخلل المشطشط السريع: مكونات الخيار المخلل السريع:طريقة تحضير الخيار المخلل المشطشط السريع: في الاول قومي بتنظيف الخيار البلدي، وتنظيف الفلفل الحار. بعدها قومي بتحضير طنجرة وبها ماء وملح، وضعيها على النار حتى يتم غلي الماء ونضع بها الخيار والفلفل النظيف. بعد ذلك نتركهم لمدة خمسة دقائق في الماء المغلي، بعدها نقوم بتصفيها جيدا. بعد أن يبرد الفلفل والخيار جيدا، نحضر بولة عميقة ونضع بها الماء الفاتر والخل الأبيض وعصير الليمون، والملح، ونقوم بتذوبهم جيدا. حضري الخطوة التالية البرطمان الزجاجي وقومي بوضع الخيار والفلفل الحار، ومن ثم نضع محلول الملح الذي سبق وتم عمله من قبل. قومي بتغطية البرطمان بأحكام وأتركيه لمدة ساعة على الأقل، ويمكن بعدها تناوله بجوار الكثير من الوجبات على السفرة. طريقة تحضير الجزر المخلل السريع: طريقة تحضير الجزر المخلل السريع: تعتبر طريقة تحضير الجزر المخلل السريع هو نفس فكرة عمل الخيار المخلل السريع، واليوم من خلال السطور القادمة سنعرض عليكم متابعينا طريقة التحضير بالخطوات، كما سنوضح المكونات بالتفصيل لضمان نجاح عمل المخلل بكل سهولة ويسر. مكونات ومقادير الجزر المخلل السريع: كيلو ونصف من الجزر الرفيع.

ثلاثة ملاعق من الملح الناعم الأبيض.

نصف كوب من الخل الابيض أو خل التفاح الأحمر.

نصف فنجان من عصير الليمون.

لتر ونصف من المياه.

نصف كيلو من الفلفل الحار الأخضر.

برطمان زجاجي محكم الغلق. طريقة تحضير الجزر المخلل السريع في البيت: قومي بتنظيف الجزر جيدا، ثم حضري حلة بها ماء وملح، وضعيها على النار حتى يتم غلي الماء ونضع بها الجزر متقطع. بعد ذلك نتركهم لمدة خمسة دقائق في الماء المغلي، بعدها نقوم بتصفيها جيدا. بعد أن يبرد الجزر، نحضر بولة عميقة ونضع بها الماء الفاتر والخل الأبيض وعصير الليمون، والملح، ونقوم بتذوبهم جيدا. حضري الخطوة التالية البرطمان الزجاجي وقومي بوضع الجزر، ومن ثم نضع محلول الملح الذي سبق وتم عمله من قبل. قومي بتغطية البرطمان بأحكام وأتركيه لمدة يوم واحد على الأقل، ويمكن بعدها تناوله بجوار الكثير من الوجبات على السفرة. مكونات ومقادير الجزر المخلل السريع:طريقة تحضير الجزر المخلل السريع في البيت:

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