روشتة لرفع مناعة الأطفال ضد فيروس كورونا

روشتة لرفع مناعة الأطفال ضد كورونا، بالتأكيد نشعر جميعًا بالخوف على أطفالنا من البيئة المحيطة بنا من فيروسات وبكتيريا قد يصابون بها، وخاصةً مع ضعف المناعة الشائع لدى الأطفال الذي يجعلهم عرضة للإصابة بنزلات البرد كثيرًا، وفي ظل تلك الفترة الحالية نحتاج لما يعمل على تقوية مناعة الأطفال وخاصةً الأطعمة والمواد الغذائية.

روشتة رفع مناعة الأطفال ضد فيروس كورونا

فيما يلي مجموعة من الأطعمة الغذائية لتقوية مناعة الأطفال هي:

الحمضيات

الفاكهة الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت من الفاكهة التي تعزز وتقوي مناعة الطفل لأنها غنية بفيتامين سي ومجموعة عناصر طبيعية مثل الصوديوم والفسفور والمغنيسيوم ومواد مضادة للأكسدة، وتساعد جميعها في تقوية مناعة الأطفال.

الفواكه والبذور الجافة

مثل الكاجو واللوز والجوز وبذور اليقطين والبندق والكتان تحتوي على أوميجا 3 وعلى فيتامين هـ ومجموعة مختلفة من المعادن الطبيعية، وجميع تلك المواد تقوي المناعة بصورة سريعة، يمكن تناولها جافة أو بعد طحنها مضافة للزبادي أو الأطعمة المختلفة.

الخضروات الورقية

مثل البروكلي واللفت والسبانخ والملفوف وعلى الرغم من عدم تفضيل الأطفال للخضروات ولكن يجب أن يواظبوا على تناول تلك الخضروات لأنها تحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين هـ ومعادن طبيعية مختلفة تحافظ على الجسم من الفيروسات والعدوى الخارجية.

اللحوم المختلفة

كلنا نعرف أن أكثر المصادر الغنية بالبروتينات هي اللحوم والأسماك والدواجن فهي تفيد الجسم بصورة كبيرة وتضيف له مقدار أكبر من الطاقة وخاصةً للأطفال، كما أنها تحفز مناعة الجسم ضد الإصابة بأي عدوى وتعمل على زيادة كرات الدم البيضاء كما أنها غنية بأوميجا 3 الهام للجسم والمخ.

البقوليات

البقوليات تشبه اللحوم والدواجن في محتواها من البروتين وتساعد على توفير مقدار أكبر من البروتين في الجسم للأطفال الذين يواجهون صعوبات في تقبل اللحوم، فهي ليست غنية بالبروتين فقط ولكن بالألياف الطبيعية التي تسهل من هضمها في المعدة.

الألبان

الألبان والزبادي من المواد الطبيعية التي تحسن من مناعة الجسم ضد الأمراض الخارجية، وتساعد الجسم على محاربة مختلفة أنواع العدوى لأنه غني بالبروتين والفيتامينات الهامة للجسم للكبار والصغار.