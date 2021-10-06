كيفية عمل أكلة الكابوريا المشوية المنزلية

كيفية عمل أكلة الكابوريا المشوية، من الأكلات البحرية المفضلة لدى فئة كبيرة منا هي أكلة الكابوريا المشوية، ولكن نادرًا ما نجد أن هناك شخص ما يعرف الطريقة الصحيحة لعمل وصفة الكابوريا المشوية فيكثر طلبها من المطاعم الجاهزة، ولكننا نعلم بكل تأكيد خطورة الطعام الجاهز بسبب قلة النظافة، لهذا نقدم لكم طريقة عمل الكابوريا المشوية بالتفصيل في المنزل.

مكونات الكابوريا المشوية

سنقدم اليوم وصفة الكابوريا المشوية على طريقة الشيف الكبيرة المعروفة عظيمة حمدي وتتكون الوصفة من:

حبتان من البصل حجمهما كبير مقطعة حلقات.

كيلو واحد من الكابوريا.

ملعقة فلفل أسمر حجمها صغير.

فصان من الثوم المهروس ناعمًا.

ملعقة حجمها صغير من الملح الناعم.

عصير حبتان من الليمون الطازج.

ملعقة بهارات ذات حجم صغير.

حبتان من الطماطم حجمها متوسط تقطع مربعات.

ملعقة زعتر حجمها كبير.

ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير من زيت الزيتون.

ملعقة ذات حجم صغير من الكمون.

ملعقتان من الكرفس المفروم ذات حجم صغير.

خطوات عمل الكابوريا المشوية المنزلية

بعد تجهيز مقادير الكابوريا المشوية نبدأ باتباع خطوات العمل: