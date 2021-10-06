كيفية عمل أكلة الكابوريا المشوية المنزلية

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كيفية عمل أكلة الكابوريا المشوية، من الأكلات البحرية المفضلة لدى فئة كبيرة منا هي أكلة الكابوريا المشوية، ولكن نادرًا ما نجد أن هناك شخص ما يعرف الطريقة الصحيحة لعمل وصفة الكابوريا المشوية فيكثر طلبها من المطاعم الجاهزة، ولكننا نعلم بكل تأكيد خطورة الطعام الجاهز بسبب قلة النظافة، لهذا نقدم لكم طريقة عمل الكابوريا المشوية بالتفصيل في المنزل.مكونات الكابوريا المشوية
سنقدم اليوم وصفة الكابوريا المشوية على طريقة الشيف الكبيرة المعروفة عظيمة حمدي وتتكون الوصفة من:
- حبتان من البصل حجمهما كبير مقطعة حلقات.
- كيلو واحد من الكابوريا.
- ملعقة فلفل أسمر حجمها صغير.
- فصان من الثوم المهروس ناعمًا.
- ملعقة حجمها صغير من الملح الناعم.
- عصير حبتان من الليمون الطازج.
- ملعقة بهارات ذات حجم صغير.
- حبتان من الطماطم حجمها متوسط تقطع مربعات.
- ملعقة زعتر حجمها كبير.
- ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير من زيت الزيتون.
- ملعقة ذات حجم صغير من الكمون.
- ملعقتان من الكرفس المفروم ذات حجم صغير.
بعد تجهيز مقادير الكابوريا المشوية نبدأ باتباع خطوات العمل:
- يتم وضع حبات الكابوريا تحت الماء الجاري لغسلها جيدًا للتخلص من أي رائحة منبعثة منها.
- يجب أن نتأكد من نظافة الكابوريا قبل إزالتها من تحت الماء وبعد ذلك نجففها من الماء جيدًا.
- نحضر صينية الفرن التي سيتم طبخ الكابوريا بها يفضل أن تكون صينية غير قابلة للصق أو صينية بايركس.
- نضع في هذه الصينية مقدار الكرفس المفروم وحلقات البصل المقطعة مسبقًا والثوم المفروم ناعمًا ونضيف التوابل والبهارات والفلفل الأسمر وأيضًا نضيف الطماطم المقطعة حلقات رقيقة.
- بعد إضافة الخضروات السابقة في الصينية يتم إضافة كمية زيت الزيتون مع عصير الليمون الطازج وكذلك الزعتر المفروم.
- نقلب هذه المقادير جيدًا مع بعضها البعض حتى تمتزج سويًا.
- والآن نحضر الكابوريا المغسولة والمنظفة جيدًا بعد تجفيفها من الماء ونرصها في صينية الخضروات السابقة.
- نضع هذه الصينية في الفرن ويجب أن تكون الحرارة 200 درجة مئوية لا أقل من ذلك، ونترك بالفرن الصينية وقتها الكافي حتى تنضج.
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كيفية عمل أكلة الكابوريا المشوية، من الأكلات البحرية المفضلة لدى فئة كبيرة منا هي أكلة الكابوريا المشوية، ولكن نادرًا ما نجد أن هناك شخص ما يعرف الطريقة الصحيحة لعمل وصفة الكابوريا المشوية فيكثر طلبها من المطاعم الجاهزة، ولكننا نعلم بكل تأكيد خطورة الطعام الجاهز بسبب قلة النظافة، لهذا نقدم لكم طريقة عمل الكابوريا المشوية بالتفصيل في المنزل.مكونات الكابوريا المشوية
سنقدم اليوم وصفة الكابوريا المشوية على طريقة الشيف الكبيرة المعروفة عظيمة حمدي وتتكون الوصفة من:
- حبتان من البصل حجمهما كبير مقطعة حلقات.
- كيلو واحد من الكابوريا.
- ملعقة فلفل أسمر حجمها صغير.
- فصان من الثوم المهروس ناعمًا.
- ملعقة حجمها صغير من الملح الناعم.
- عصير حبتان من الليمون الطازج.
- ملعقة بهارات ذات حجم صغير.
- حبتان من الطماطم حجمها متوسط تقطع مربعات.
- ملعقة زعتر حجمها كبير.
- ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير من زيت الزيتون.
- ملعقة ذات حجم صغير من الكمون.
- ملعقتان من الكرفس المفروم ذات حجم صغير.
بعد تجهيز مقادير الكابوريا المشوية نبدأ باتباع خطوات العمل:
- يتم وضع حبات الكابوريا تحت الماء الجاري لغسلها جيدًا للتخلص من أي رائحة منبعثة منها.
- يجب أن نتأكد من نظافة الكابوريا قبل إزالتها من تحت الماء وبعد ذلك نجففها من الماء جيدًا.
- نحضر صينية الفرن التي سيتم طبخ الكابوريا بها يفضل أن تكون صينية غير قابلة للصق أو صينية بايركس.
- نضع في هذه الصينية مقدار الكرفس المفروم وحلقات البصل المقطعة مسبقًا والثوم المفروم ناعمًا ونضيف التوابل والبهارات والفلفل الأسمر وأيضًا نضيف الطماطم المقطعة حلقات رقيقة.
- بعد إضافة الخضروات السابقة في الصينية يتم إضافة كمية زيت الزيتون مع عصير الليمون الطازج وكذلك الزعتر المفروم.
- نقلب هذه المقادير جيدًا مع بعضها البعض حتى تمتزج سويًا.
- والآن نحضر الكابوريا المغسولة والمنظفة جيدًا بعد تجفيفها من الماء ونرصها في صينية الخضروات السابقة.
- نضع هذه الصينية في الفرن ويجب أن تكون الحرارة 200 درجة مئوية لا أقل من ذلك، ونترك بالفرن الصينية وقتها الكافي حتى تنضج.
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