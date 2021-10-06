طريقة شاورما الدجاج السوري مع تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم جربيها

طريقة شاورما الدجاج السوري ، أشهر وألذ وأسرع أنواع الشاورما بالدجاج، تلك الوجبة والوصفة اللذيذة التي تعتمد على سر الشاورما السورية، التي يسعى الكثيرون لمعرفتها، سواء على طريقة عمل شاورما الفراخ السوري فاطمة أبو حاتي، أو طريقة عمل الشاورما السورية شام الاصيل، أو طريقة عمل شاورما الفراخ السوري سالي فؤاد، باستخدام تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم، لعمل طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، وطريقة عمل الشاورما الدجاج بالبيت، مثل طريقة عمل الشاورما بالعيش السوري، ويمكنك عملها بالفراخ أو اللحم أو الأسماك.

للشاورما السورية العديد من الطرق والأصناف، التي يمكنك التنويع بينها بدلا من مجرد استخدام طريقة واحدة فقط، ومن أشهر طرق تحضير الشاورما باستخدام بهارات الشاورما السورية مثل الجاهز؛ طريقة شاورما لحم حاشي، وطريقة فتة شاورما فراخ بالزبادى، وطريقة عمل شاورما الدجاج بالزبادي، وكريب شاورما فراخ بدون بيض، فقط جربيها واستمتعي بمذاق مختلف في كل مرة.

كيلو دجاج منزوع العظام.

حبتان بنادورا كبيرتان.

2 حبة فلفل رومي أحمر.

¾ كوب ماء.

رشة ملح ناعم.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة بهارات شاورما.

¼ كوب عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة خل أبيض.

ملقعتان كبيرتان بصل بودر.

زيت زيتون حسب الاحتياج.

10 رغيف خبز الشراك.

½ كوب مايونيز.

حبتان بطاطا مقلية.

½ كوب خيار مخلل.