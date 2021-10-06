طريقة شاورما الدجاج السوري مع تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم جربيها

طريقة شاورما الدجاج السوري ، أشهر وألذ وأسرع أنواع الشاورما بالدجاج، تلك الوجبة والوصفة اللذيذة التي تعتمد على سر الشاورما السورية، التي يسعى الكثيرون لمعرفتها، سواء على طريقة عمل شاورما الفراخ السوري فاطمة أبو حاتي، أو طريقة عمل الشاورما السورية شام الاصيل، أو طريقة عمل شاورما الفراخ السوري سالي فؤاد، باستخدام تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم، لعمل طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، وطريقة عمل الشاورما الدجاج بالبيت، مثل طريقة عمل الشاورما بالعيش السوري، ويمكنك عملها بالفراخ أو اللحم أو الأسماك.طريقة عمل الشاورما الدجاج بالبيت
للشاورما السورية العديد من الطرق والأصناف، التي يمكنك التنويع بينها بدلا من مجرد استخدام طريقة واحدة فقط، ومن أشهر طرق تحضير الشاورما باستخدام بهارات الشاورما السورية مثل الجاهز؛ طريقة شاورما لحم حاشي، وطريقة فتة شاورما فراخ بالزبادى، وطريقة عمل شاورما الدجاج بالزبادي، وكريب شاورما فراخ بدون بيض، فقط جربيها واستمتعي بمذاق مختلف في كل مرة.تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم
- كيلو دجاج منزوع العظام.
- حبتان بنادورا كبيرتان.
- 2 حبة فلفل رومي أحمر.
- ¾ كوب ماء.
- رشة ملح ناعم.
- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 3 ملاعق كبيرة بهارات شاورما.
- ¼ كوب عصير ليمون.
- 3 ملاعق كبيرة خل أبيض.
- ملقعتان كبيرتان بصل بودر.
- زيت زيتون حسب الاحتياج.
- 10 رغيف خبز الشراك.
- ½ كوب مايونيز.
- حبتان بطاطا مقلية.
- ½ كوب خيار مخلل.
- قطعي الدجاج إلى شرائح طويلة، وانقعيها في قليل من الخل الأبيض والطحين وعصير الليمون لعشر دقائق.
- واغسليها جيدا وصفيها من الماء.
- وبعد ذلك قطعي البنادورا والفلفل إلى شرائح.
- وفي وعاء عميق ضعي الماء ومعه البصل البودر والخل والبهارات والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا.
- وداخل تتبيلة الشاورما ضعي شرائح الدجاج بحيث تغمرها كلها، وضعيها في الثلاجة ثلاث ساعات.
- وأحضري مقلاة واسعة، وبها ملعقتي زيت وعقب التسخين ضعي الدجاج المتبل، وقلبيه حتى ينضج.
- وبعدها ضعي فوقها البصل البودر والبنادورا والفلفل، وقلبي كل المكونات معا حتى تمام النضج.
- وداخل خبز الشراك التركي، ضعي به حشو شاورما الفراخ، مع الخيار المخلل والمايونيز والبطاطس ولفي الخبز.
الوسوم
طريقة شاورما الدجاج السوري ، أشهر وألذ وأسرع أنواع الشاورما بالدجاج، تلك الوجبة والوصفة اللذيذة التي تعتمد على سر الشاورما السورية، التي يسعى الكثيرون لمعرفتها، سواء على طريقة عمل شاورما الفراخ السوري فاطمة أبو حاتي، أو طريقة عمل الشاورما السورية شام الاصيل، أو طريقة عمل شاورما الفراخ السوري سالي فؤاد، باستخدام تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم، لعمل طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، وطريقة عمل الشاورما الدجاج بالبيت، مثل طريقة عمل الشاورما بالعيش السوري، ويمكنك عملها بالفراخ أو اللحم أو الأسماك.طريقة عمل الشاورما الدجاج بالبيت
للشاورما السورية العديد من الطرق والأصناف، التي يمكنك التنويع بينها بدلا من مجرد استخدام طريقة واحدة فقط، ومن أشهر طرق تحضير الشاورما باستخدام بهارات الشاورما السورية مثل الجاهز؛ طريقة شاورما لحم حاشي، وطريقة فتة شاورما فراخ بالزبادى، وطريقة عمل شاورما الدجاج بالزبادي، وكريب شاورما فراخ بدون بيض، فقط جربيها واستمتعي بمذاق مختلف في كل مرة.تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم
- كيلو دجاج منزوع العظام.
- حبتان بنادورا كبيرتان.
- 2 حبة فلفل رومي أحمر.
- ¾ كوب ماء.
- رشة ملح ناعم.
- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 3 ملاعق كبيرة بهارات شاورما.
- ¼ كوب عصير ليمون.
- 3 ملاعق كبيرة خل أبيض.
- ملقعتان كبيرتان بصل بودر.
- زيت زيتون حسب الاحتياج.
- 10 رغيف خبز الشراك.
- ½ كوب مايونيز.
- حبتان بطاطا مقلية.
- ½ كوب خيار مخلل.
- قطعي الدجاج إلى شرائح طويلة، وانقعيها في قليل من الخل الأبيض والطحين وعصير الليمون لعشر دقائق.
- واغسليها جيدا وصفيها من الماء.
- وبعد ذلك قطعي البنادورا والفلفل إلى شرائح.
- وفي وعاء عميق ضعي الماء ومعه البصل البودر والخل والبهارات والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا.
- وداخل تتبيلة الشاورما ضعي شرائح الدجاج بحيث تغمرها كلها، وضعيها في الثلاجة ثلاث ساعات.
- وأحضري مقلاة واسعة، وبها ملعقتي زيت وعقب التسخين ضعي الدجاج المتبل، وقلبيه حتى ينضج.
- وبعدها ضعي فوقها البصل البودر والبنادورا والفلفل، وقلبي كل المكونات معا حتى تمام النضج.
- وداخل خبز الشراك التركي، ضعي به حشو شاورما الفراخ، مع الخيار المخلل والمايونيز والبطاطس ولفي الخبز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة شاورما الدجاج السوري مع تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم جربيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.