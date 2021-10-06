15 طريقة سريعة وسهلة تغيري بيهم اللوك بتاعك

في طرق كتير سريعة وسهلة تقدري تغيري بيها مظهرك ، من اول تغيير تسريحة شعرك, تجديد ستايل لبسك ، وغيرها من الطرق اللي هتساعدك تحسي بالتجديد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة طرق تغيري بيها اللوك بتاعك وتظهري بمظهر مختلف.

طرق تغيري بيها اللوك بتاعك:

1- اعملي قصة شعر جديدة:

من اسهل الطرق اللي ممكن تغيري بيها اللوك بتاعك ، هي قصة الشعر ممكن تغير شكك تماما ، وحاولي انك تختاري قصة جديدة معملتهياش قبل كده عشان تحسي بالتغيير ، تقدري تعملي تغيير بسيط او كبير على مظهرك حسب ما تحبي ، لو انتي شعرك طويل ممكن تقصيه فوق كتفك هيخليكي شخص جديد تماما ، ولو مش عايزة تقصي شعرك ، ممكن تعملي طبقات هيجدد اللوك من غير ما تقصري الشعر.

2- غيري نضارتك:

لو بتلبسي نضارة ، فواحدة من الطرق اللي ممكن تغيري بيها مظهرك هي تغيير النضارة ، وحطي في اعتبارك لما تيجي تختاري نضارة جديدة اللون, السمك, الشكل ,الخامة ، واختاري الشكل اللي يناسب وشك ، ممكن تعتمدي على اكتر من نضارة وتلبسي كل نضارة حسب لون لبسك وتغيري اللوك بتاعك يوميا.

3- نشطي عينيكي:

هل حاسه ان عينيكي تعبانة ومافيهاش لمعان؟ جربي تنشطيهم باستخدام كريم عين لتقليل الهالات السودا والتجاعيد تحت العين ، عشان تدي بشرتك مظهر ناعم ، استخدمي كونسيلر على الهالات افتح بدرجة واحدة من لون بشرتك عشان تدي اضاءة لعينيكي وتنوريها.

4- غيري لون شعرك:

لو حاسه بالملل من لون شعرك ، جربي تغيري لونه واختاري لون جديد يكون مناسب للون بشرتك ، ولو انتي لسه مش مستعدة للتغيير الكامل ومش عايزة تغيري لون شعرك كله ، ممكن تعملي هايلايت او لولايت لعمل تجديد بسيط على اللوك.

5- نوري ابتسامتك:

لو لون اسنانك اتغير بسبب شرب الكافيين او غيرها من الاسباب ، جربي تبيضي اسنانك ، وهتلاقي قدامك اختيارات كتير ، ممكن تعملي ده في البيت عن طريق شرايط التبييض المتوفرة في الصيدلية ، او تجربي الفحم البودر تفركي بيه اسنانك ، او تعتمدي على علاجات التبييض عند الدكتور المتخصص.

6- جربي رسومات ايلاينر مختلفة:

رسومات الايلاينر المختلفة هتديكي لوك مختلف كل يوم ، حتى لو بتستخدمي نفس المنتجات ، جربي مثلا تبدلي ما بين رسمة العين الجريئة او الحادة لرسمة الكات ايز ، من رسمة طبيعية لريترو او قديمة ، وممكن تضيفي شوية لمعان او تغيري لون الايشادو لالوان مشرقة زي الازرق.

7- ترتيب دولابك:

ممكن يبقى صعب على ناس كتير انهم يتخلوا عن ملابسهم بسهولة ، خصوص لو حاجة ليها ذكرى عندك او بتحبيها ، ولكن ترتيب الدولاب وتنضيفه من الحاجات اللي مالهاش لازمة ياما تتخلصي منهم او تتبرعي بيهم ، اتخلصي من اي قطع زيادة عارفة انك مش هتلبسيها تاني ، ده هيخلي دولابك منظم وقدامك بس القطع المهمة اللي بتلبسيها.

8- جربي اللوك ال Dewy:

اللوك ال Dewy من ستايلات المكياج الكورية اللي بتخلي الوش شكله طبيعي وصحي ، واللوك ده بيتم باستخدام مضيء سائل او هايلايتر على منطقة تحت العين, اسفل الانف, على عضمتين الخد للوك دوي طبيعي ، ولكن اتأكدي من مزج الهايلايتر كويس على البشرة عشان ميبقاش متحدد او عبارة عن خطوط واضحة.

9- اعتمدي على اكسسوارات دهبي:

الاكسسوارات الدهبي من الاضافات اللي هتساعدك على تحسين مظهرك اليومي ، جربي تلبسي اكتر من خاتم مع بعض, البسي سلسلة طبقات, اسورة متصلة بسلسلة.

10- جربي تسريحات شعر جديدة:

لو انتي من الاشخاص اللي دايما بيعتمدوا على تسريحة واحدة طول الوقت ، جربي تغيريها بتسريحات مختلفة عشان تحصلي على لوك متجدد كل يوم ، ارفعي الشعر, اعملي كحكة, ديل حصان, ضفيرة ، وغيري التسريحات يوميا للوك جديد والتسريحة اللي هتعمليها النهاردة اعملي عكسها في اليوم اللي بعده.

11- جربي ال Extensions:

لو شعرك قصير ، ال Extensions او وصلات الشعر هتبقى طريقة رائعة جدا لتغيير مظهرك ، وتجربة تسريحات شعر مختلفة اللي مش بتقدري تعمليها بالشعر القصير.

12- جربي لبس ستايلات حلقان مختلفة:

الحلق من الاكسسوارات اللي بتساعد على تغيير شكل الوش بشكل كبير برغم انه اضافة بسيطة ، جربي الحلقان الجريئة الملونة, او الحلقان الدهبي الكبيرة ، الحلقان من الاضافات اللي بتساعد على تحديد شكل الوش.

13- غيري لون الروج:

لو انتي من البنات اللي بتبقى حابه لون روج معين وبتحطه على طول ، ده مش وحش خصوصا لما يكون اللون لايق على لون بشرتك وبيطلع شكلك حلو ، ولكن مافيش ضرر من التغيير من وقت للتاني ، لو انتي مثلا متعودة تحطي روج احمر فاقع ، ممكن تجربي تغيري للالوان النيود او ملمع الشفايف للوك مكياج طبيعي ، وعلى العكس لو انتي بتعتمدي دايما على الالوان النيود او الطبيعية ، جربي الالوان الجريئة لتغيير اللوك بتاعك.

14- الحواجب:

الحواجب ليها قدرة كبيرة على تغيير وتحديد الوش ، الحواجب لوحدها ممكن توازن شكل وشك لو اختارتي الرسمة الصح المناسبة ، وحاليا الحواجب السميكة من الحاجات التريندي جدا ، لو انتي حواجبك خفيفة امليها بقلم الحواجب او اي منتج للحواجب سواء بودر او جل عشان تحددي شكل وشك وتجددي اللوك بتاعك.

15- اعملي تان:

التان من الحاجات اللي ممكن تساعدك على تغيير اللوك بتاعك ، استخدمي اي نوع تان تفضليه عشان تدي توهج ولون مختلف لبشرتك ، ممكن تستخدمي التان السائل بمزج كام نقطة منه مع المرطب للحصول على توهج طبيعي من غير ما تتعرضي للشمس.

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