خبز العجوة ، من أجمل وأطعم المخبوزات التي يتم صنعها في المنزل بكل سهولة، وهو يحتوي على قيمة غذائية عالية تمد الجسم بالطاقة والحيوية أثناء النهار، ويساعد على تغذية الجسم لأنه يحتوي على التمر وهو من الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة وتحافظ عليه من التلف، ويعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خبز العجوة الصحي بطعم حكاية مثل المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات خبز العجوة الصحي مكونات خبز العجوة الصحي سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- نصف كيلو من الدقيق الفاخر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ٢ ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف كوب من الزيت. كوب من الحليب السائل للعجن. بيضة واحدة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طبق كبير من العجوة. ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز العجوة الصحي بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بخلط السكر, والبيض، والفانيليا، والحليب والزيت، والملح نقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر، والخميرة ونقلب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.

نترك العجين لمدة ساعة حتى يختمر جيداً.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

نقوم بفرد العجينة على شكل دائرة ونقوم بوضع قطعة من العجوة في المنتصف ونضغط عليها بواسطة اليد حتى نفردها على حجم الخبز.

ثم نلف العجين على شكل رول طويل، ثم نغلقه على شكل دائرة.

نقوم بعمل فتحات صغيرة في الدائرة من الأطراف، ونرصها على صينية مدهونة بالزبدة ، ونتركها حتى تختمر لمدة ربع ساعة.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها.

نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية بعد أن تختمر ونضعها على الرف الأوسط ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً ويصبح لون ذهبي جميل.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتقديمها بجانب كوب من الشاي وبالهناء والشفاء. طريقة عمل العجوة بالمنزل سوف نقدم لكم اليوم بعض الخطوات البسيطة لعمل عجوة سريعة وصحية بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر كمية مناسبة من التمر ونقوم بتنظيفها جيداً. ثم نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها نصف كوب من الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف التمر ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً. نقوم بهرس التمر جيداً بواسطة شوكة الطعام حتى يصبح مثل العجوة تماماً. نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد، ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من السمنة، أو الزبدة ونعجنها جيداً حتى تصبح ناعمة مثل العجين تماماً. وبهذه الطريقة تكون العجوة جاهزة لجميع أنواع المخبوزات الهشة. الوسوم

خبز العجوة ، من أجمل وأطعم المخبوزات التي يتم صنعها في المنزل بكل سهولة، وهو يحتوي على قيمة غذائية عالية تمد الجسم بالطاقة والحيوية أثناء النهار، ويساعد على تغذية الجسم لأنه يحتوي على التمر وهو من الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة وتحافظ عليه من التلف، ويعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خبز العجوة الصحي بطعم حكاية مثل المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات خبز العجوة الصحي مكونات خبز العجوة الصحي سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- نصف كيلو من الدقيق الفاخر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ٢ ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف كوب من الزيت. كوب من الحليب السائل للعجن. بيضة واحدة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طبق كبير من العجوة. ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز العجوة الصحي بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بخلط السكر, والبيض، والفانيليا، والحليب والزيت، والملح نقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر، والخميرة ونقلب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.

نترك العجين لمدة ساعة حتى يختمر جيداً.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

نقوم بفرد العجينة على شكل دائرة ونقوم بوضع قطعة من العجوة في المنتصف ونضغط عليها بواسطة اليد حتى نفردها على حجم الخبز.

ثم نلف العجين على شكل رول طويل، ثم نغلقه على شكل دائرة.

نقوم بعمل فتحات صغيرة في الدائرة من الأطراف، ونرصها على صينية مدهونة بالزبدة ، ونتركها حتى تختمر لمدة ربع ساعة.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها.

نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية بعد أن تختمر ونضعها على الرف الأوسط ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً ويصبح لون ذهبي جميل.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتقديمها بجانب كوب من الشاي وبالهناء والشفاء. طريقة عمل العجوة بالمنزل سوف نقدم لكم اليوم بعض الخطوات البسيطة لعمل عجوة سريعة وصحية بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر كمية مناسبة من التمر ونقوم بتنظيفها جيداً. ثم نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها نصف كوب من الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف التمر ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً. نقوم بهرس التمر جيداً بواسطة شوكة الطعام حتى يصبح مثل العجوة تماماً. نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد، ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من السمنة، أو الزبدة ونعجنها جيداً حتى تصبح ناعمة مثل العجين تماماً. وبهذه الطريقة تكون العجوة جاهزة لجميع أنواع المخبوزات الهشة.

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