اصنعي ماسك النشا السحري لتفتيح البشرة وتبيضها خلال دقائق

ماسك النشا السحري ، يحتوي على العديد من المميزات التي تمنح البشرة الكثير من الفوائد، فهو من أقوي الماسكات الطبيعية التي تمنح البشرةا لنضارة، فهو يعمل كمقشر طبيعي للبشرة وذلك ولاحتوائه على نشا الذرة الذي يمتلك العديد من الخصائص الهامة للبشرة، كما أنه يحتوي على جل الصبار المعروف بجل الألوفيرا وهو يعطي البشرة ترطيب كامل يخلصها من الجفاف، فهو ماسك طبيعي جداً وأيضاً يحتوي على بعض من المكونات الآخرى التي تعمل كمضاد للبكتيريا، وتعمل على حمايتها من حب الشباب وظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، فهذا الماسك بسيط ويتم تحضير بمكونات متوفرة داخل المنزل وغير مكلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل ماسك النشا السحري الماسك الأقوي في تفتيح البشرة وترطيبها.

مكونات عمل ماسك النشا السحري

يتكون الماسك من أفضل المكونات الطبيعية التي تغذي البشرة وتزيد من تفتيحها وتوحيد لونها وهي كما يلي:-

2 ملعقة صغيرة جل الصبار.

ملعقة صغيرة من نشا الزرة.

ملعقة من الحليب السائل.

1 ملعقة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

يتم تحضير ماسك النشا السحري لتفتيح البشرة وتبيضها من خلال مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:-

نستخدم طبق صغير ونضع بها ملعقتين صغيرتين من جل الصبار(إذا لم يتوفر لدينا يتم استخراج من نبتة الصبار). ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من نشا الذرة ونخلط المكونات بشكل جيد. نضيف إليه ملعقة من الحليب السائل ويفضل أن يكون منزوع الدسم، ونمزج المكونات مرة أخرى. يضاف إلي الخليط ملعقة من ماء الورد ونستمر في مزح المكونات حتي تتجانس تماماً. نقوم بإضافة ملعقة من العسل إلي الخليط فهو يعمل كمضاد حيوي قوي، ونمزج المكونات بشكل جيد حتي يتجانس الخليط تماماً.

طريقة تطبيق الماسك على الوجه

يتم تطبيق الماسك علي البشرة باتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة فعالة والخطوات هي كما يلي:-