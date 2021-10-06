اصنعي بنفسك معطر الجسم برائحة الخوخ الجميلة التي تدوم طول اليوم

معطر الجسم ، من أكثر مستحضرات التجميل استخداما، فهو يعطي الجسم رائحة جميلة ومنعشة تدوم معكي فترة طويلة، ويمنح البشرة النعومة والترطيب، ويحافظ عليه من الجفاف، وهو من المعطرات التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الجلد، كما يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية، والأوقات المناسبة لتعطير الجسم هي بعد الاستحمام مباشرةً، لأن مسام البشرة تكون مفتوحة فيتغلغل داخلها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معطر الجسم المنزلي برائحة الخوخ الجميلة التي تجعل رائحة البشرة جميلة ومنعشة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات معطر الجسم المنزلي مكونات معطر الجسم المنزلي يتكون المعطر من بعض المكونات البسيطة التي تعطي الجسم رائحة جميلة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كوب من الماء العادي. نصف كوب من ماء الورد. ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ملعقتين من زيت الخوخ العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير معطر الجسم المنزلي برائحة الخوخ الجميلة تدوم معكي طول اليوم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علبة بخاخ فارغة ونقوم بغسلها جيداً.

ثم نضيف ماء الورد، والماء العادي ونرجهم جيداً مع بعض.

ثم نضيف الجلسرين، وباقي الزيوت ونغلق البخاخ جيداً، ثم نرج جميع المكونات مرة ثانية مع بعضها حتى تمتزج تماماً.

نقوم بلف البخاخ في قطعة من القماش، ونضعه في درجة حرارة الغرفة ونتركه لمدة ساعتين.

نقوم بغسل الجسم جيداً بالماء الدافئ، ثم نرش المعطر على الجسم، ونقوم بتدليك الجسم حتى يتغلغل المعطر داخل المسام بسرعة مذهلة.

يفضل استخدام المعطر بعد الاستحمام مباشرةً حتى نحافظ على رائحة الجسم الجميلة. طريقة عمل كريم معطر الجسم برائحة المسك سوف نقدم لكم أبسط الخطوات لعمل كريم رائع بالمنزل يمنح الجسم الشعور الانتعاش بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر مربع صغير من المسك ونقوم ببشرة جيداً حتى يصبح ناعم.

نضع مبشور المسك في وعاء صغير ونضيف إليه ملعقتين من ماء الورد، وملعقة صغيرة من النشا، وربع كوب من الماء العادي نقلبهم جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع الوعاء على حمام ماء من البخار ونقلب حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.

نرفع الإناء من على الماء الساخن، ونضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من زيت اللافندر العطري ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة، ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة بعد الاستحمام مباشرةً. فوائد المعطر للجسم فوائد المعطر للجسم سوف نتعرف على فوائد المعطر السحري للجسم وهى كما يلي:- يمنح الجسم النعومة والترطيب ويحافظ عليه من التشققات.

يعطي الجسم رائحة عطرية جميلة تدوم لمدة طويلة.

يساعد على إزالة الروائح الكريهة ويحارب البكتيريا.

يحتوي على العناصر الطبيعية الهامة التي تحمي خلايا البشلرة من تلف.

ويساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع.

يساعد على إزالة الروس السوداء من الجسم. طريقة عمل مزيل عرق برائحة الليمون طريقة عمل مزيل عرق برائحة الليمون سوف نتعرف على طريقة عمل مزيل العرق الرهيب بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بع كوب من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من النشا، وملعقة من زيت النعناع العطري ونقلبهم مع بعض. ثم نضع الخليط في علبة بخاخ ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة بعد الاستحمام مباشرة حتى نتخلص من الروائح الكريهة. طريقة عمل معطر الجسم بزيت اللافندر نحضر مكعب متوسط الحجم من شمع العسل ونقوم بتذويبه جيداً حتى يصبح سائل. ثم نرفع من على النار ونضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت اللافندر ونقلبهم مع بعض جيداً. نضع الخليط في علبة صغيرة ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام. يفضل استخدامه بعد الاستحمام مباشرة حتى نتخلص من روائح الجسم الكريهة. معطر الجسم برائحة البرتقال معطر الجسم برائحة البرتقال سوف نتعرف على طريقة التحضير وهى كما يلي:- نحضر ملعقة كبيرة من الفازلين، ونضيف إليها ملعقة صغيرة من زيت البرتقال العطري ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بوضعه على الجسم بعد الاستحمام مباشرة حتى نحصل على أجمل رائحة ذكية تبعث من الجسم.

يفضل استخدام المعطر يومياً على الجسم حتى نزيل الروائح الكريهة ونرطب الجسم. طريقة عمل معطر للمناطق الحساسة نحضر وعاء ونضع ملعقتين من ملح الطعام، وملعقة كبيرة من الخل، وملعقة كبيرة من زيت الشاي، وملعقة كبيرة من زيت النعناع العطري ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف 2 كوب من الماء الدافئ ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نضع الخليط في بخاخ فارغة ونغلق جيداً. ونقوم باستخدامه يومياً كغسول طبيعي لتعطير المناطق الحساسة. طريقة عمل معطر للمناطق الحساسة الوسوم

معطر الجسم ، من أكثر مستحضرات التجميل استخداما، فهو يعطي الجسم رائحة جميلة ومنعشة تدوم معكي فترة طويلة، ويمنح البشرة النعومة والترطيب، ويحافظ عليه من الجفاف، وهو من المعطرات التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الجلد، كما يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية، والأوقات المناسبة لتعطير الجسم هي بعد الاستحمام مباشرةً، لأن مسام البشرة تكون مفتوحة فيتغلغل داخلها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معطر الجسم المنزلي برائحة الخوخ الجميلة التي تجعل رائحة البشرة جميلة ومنعشة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات معطر الجسم المنزلي مكونات معطر الجسم المنزلي يتكون المعطر من بعض المكونات البسيطة التي تعطي الجسم رائحة جميلة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كوب من الماء العادي. نصف كوب من ماء الورد. ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ملعقتين من زيت الخوخ العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير معطر الجسم المنزلي برائحة الخوخ الجميلة تدوم معكي طول اليوم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علبة بخاخ فارغة ونقوم بغسلها جيداً.

ثم نضيف ماء الورد، والماء العادي ونرجهم جيداً مع بعض.

ثم نضيف الجلسرين، وباقي الزيوت ونغلق البخاخ جيداً، ثم نرج جميع المكونات مرة ثانية مع بعضها حتى تمتزج تماماً.

نقوم بلف البخاخ في قطعة من القماش، ونضعه في درجة حرارة الغرفة ونتركه لمدة ساعتين.

نقوم بغسل الجسم جيداً بالماء الدافئ، ثم نرش المعطر على الجسم، ونقوم بتدليك الجسم حتى يتغلغل المعطر داخل المسام بسرعة مذهلة.

يفضل استخدام المعطر بعد الاستحمام مباشرةً حتى نحافظ على رائحة الجسم الجميلة. طريقة عمل كريم معطر الجسم برائحة المسك سوف نقدم لكم أبسط الخطوات لعمل كريم رائع بالمنزل يمنح الجسم الشعور الانتعاش بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر مربع صغير من المسك ونقوم ببشرة جيداً حتى يصبح ناعم.

نضع مبشور المسك في وعاء صغير ونضيف إليه ملعقتين من ماء الورد، وملعقة صغيرة من النشا، وربع كوب من الماء العادي نقلبهم جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع الوعاء على حمام ماء من البخار ونقلب حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.

نرفع الإناء من على الماء الساخن، ونضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من زيت اللافندر العطري ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة، ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة بعد الاستحمام مباشرةً. فوائد المعطر للجسم فوائد المعطر للجسم سوف نتعرف على فوائد المعطر السحري للجسم وهى كما يلي:- يمنح الجسم النعومة والترطيب ويحافظ عليه من التشققات.

يعطي الجسم رائحة عطرية جميلة تدوم لمدة طويلة.

يساعد على إزالة الروائح الكريهة ويحارب البكتيريا.

يحتوي على العناصر الطبيعية الهامة التي تحمي خلايا البشلرة من تلف.

ويساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع.

يساعد على إزالة الروس السوداء من الجسم. طريقة عمل مزيل عرق برائحة الليمون طريقة عمل مزيل عرق برائحة الليمون سوف نتعرف على طريقة عمل مزيل العرق الرهيب بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بع كوب من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من النشا، وملعقة من زيت النعناع العطري ونقلبهم مع بعض. ثم نضع الخليط في علبة بخاخ ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة بعد الاستحمام مباشرة حتى نتخلص من الروائح الكريهة. طريقة عمل معطر الجسم بزيت اللافندر نحضر مكعب متوسط الحجم من شمع العسل ونقوم بتذويبه جيداً حتى يصبح سائل. ثم نرفع من على النار ونضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت اللافندر ونقلبهم مع بعض جيداً. نضع الخليط في علبة صغيرة ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام. يفضل استخدامه بعد الاستحمام مباشرة حتى نتخلص من روائح الجسم الكريهة. معطر الجسم برائحة البرتقال معطر الجسم برائحة البرتقال سوف نتعرف على طريقة التحضير وهى كما يلي:- نحضر ملعقة كبيرة من الفازلين، ونضيف إليها ملعقة صغيرة من زيت البرتقال العطري ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بوضعه على الجسم بعد الاستحمام مباشرة حتى نحصل على أجمل رائحة ذكية تبعث من الجسم.

يفضل استخدام المعطر يومياً على الجسم حتى نزيل الروائح الكريهة ونرطب الجسم. طريقة عمل معطر للمناطق الحساسة نحضر وعاء ونضع ملعقتين من ملح الطعام، وملعقة كبيرة من الخل، وملعقة كبيرة من زيت الشاي، وملعقة كبيرة من زيت النعناع العطري ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف 2 كوب من الماء الدافئ ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نضع الخليط في بخاخ فارغة ونغلق جيداً. ونقوم باستخدامه يومياً كغسول طبيعي لتعطير المناطق الحساسة. طريقة عمل معطر للمناطق الحساسة

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