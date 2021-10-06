كرات اللحم مع البطاطس المهروس بطريقة سهلة وبألذ وأشهى الوصفات

كرات اللحم مع البطاطس المهروس ، من الأطباق الرئيسية اللذيذة والشهية والمحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، والتي تحظى بإقبال الجميع أيضاً، كما أنها من الأكلات الغير تقليدية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تتميز ببساطة مكوناتها، وبسهولة تحضيرها أيضاً، وبمذاقها الشهي والفريد الذي لا يوصف، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة إعدادها، لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية كرات الباذنجان باللحم مع البطاطس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات اللحم مع البطاطس المهروس بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كرات اللحم مع البطاطس المهروس

تتكون كرات اللحم مع البطاطس المهروس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير كرات اللحم

400 جم من اللحم المفروم.

حبة بصلة كبيرة مبشورة.

2 فص ثوم كبار مهروس.

3 ملاعق كبيرة بقسماط.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

بيضة.

مقادير الصلصة

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

كوب ماء مغلي.

مقادير خلطة البطاطس

كيلو بطاطس مسلوق.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

مقادير الوجه

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كرات اللحم مع البطاطس المهروس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

تحضير كرات اللحم

نحضر وعاء عميق، ثم نصيف إليه البصل والثوم واللحم والبقسماط والبقدونس والشطة والملح والفلفل الأسود والبيضة، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نبلل الأيدي ونشكل كرات اللحم.

تحضير خلطة البطاطس

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البطاطس المسلوق والزبدة، ثم نهرسه جيداً.

بعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود والشطة والبقدونس والدقيق، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر صينية وندهنها بالزيت، ثم نوزع فيها خلطة البطاطس المهروس ونساويه جيداً.

ثم نضع فوقها كرات اللحم والطماطم الكرز.

تحضير الصلصة