اصنعي بنفسك فطائر الجبنة الهشة لتحضير وجبة عشاء سريعة لأطفالك

فطائر الجبنة ، من أجمل أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ويقبل على تناولها الكبار والصغار، فهي وجبة غذائية رائعة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ومكوناتها بسيطة توجد في كل منزل وتستطيع الامهات تحضيرها بكل سهولة، بدل من شراء الأطعمة الأخرى من الخارج، ولكي تضمني السلامة لأسرتك تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة بكل سهولة بالمنزل. مكونات فطائر الجبنة الهشة مكونات فطائر الجبنة الهشة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر هشة وخفيفة وهى كما يلي:- نصف كيلو من الدقيق الفاخر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ٢ ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف كوب من الزيت. كوب من الحليب السائل للعجن. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طبق كبير من الجبنة البيضاء. 2 قرن من الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة. حبة كبيرة من الطماطم المقطعة. ملعقة كبيرة من حبة البركة حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبنة الهشة بخطوات بسيطة وبكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- نقوم بخلط السكر، والحليب، والزيت، والملح نقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر، والخميرة ونقلب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية، ثم نغطي العجين ونتركه حتى يختمر لمدة ساعة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

نقوم بوضع الجبنة البيضاء، والفلفل الأخضر والطماطم مع بعض ونقلبهم جيداً.

نقوم بفرد العجينة على شكل دائرة، ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خليط الجبنة في المنتصف.

ثم نغلقه من الأطراف حتى لا يخرج الخليط منها، نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها.

نقوم برص الفطائر في صينية مدهونة بالسمنة ونتركها حتى تختمر لمدة ربع ساعة.

نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً ويصبح لون ذهبي جميل.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتقديمها كوجبة عشاء خفيفة. نصائح عند عمل عجينة الفطائر بالمنزل سوف نعرض عليكم بعض النصائح البسيطة عند عمل عجينة الفطائر بالمنزل وهى كما يلي:- ترك العجين مدة كافية حتى يختمر جيداً. بعد تقطيع العجين إلي كرات يفضل تركها ترتاح لمدة قليلة حتى يسهل تشكيلها. تسخين الفرن من الأمور الضرورية لنجاح عملية الخبز. يفضل وضع الدقيق والبيكنج بودر والخميرة مع بعض. يفضل دهن الصينية عند وضع الفطائر عليها. الوسوم

فطائر الجبنة ، من أجمل أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ويقبل على تناولها الكبار والصغار، فهي وجبة غذائية رائعة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ومكوناتها بسيطة توجد في كل منزل وتستطيع الامهات تحضيرها بكل سهولة، بدل من شراء الأطعمة الأخرى من الخارج، ولكي تضمني السلامة لأسرتك تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة بكل سهولة بالمنزل. مكونات فطائر الجبنة الهشة مكونات فطائر الجبنة الهشة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر هشة وخفيفة وهى كما يلي:- نصف كيلو من الدقيق الفاخر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ٢ ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف كوب من الزيت. كوب من الحليب السائل للعجن. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طبق كبير من الجبنة البيضاء. 2 قرن من الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة. حبة كبيرة من الطماطم المقطعة. ملعقة كبيرة من حبة البركة حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبنة الهشة بخطوات بسيطة وبكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- نقوم بخلط السكر، والحليب، والزيت، والملح نقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر، والخميرة ونقلب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية، ثم نغطي العجين ونتركه حتى يختمر لمدة ساعة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

نقوم بوضع الجبنة البيضاء، والفلفل الأخضر والطماطم مع بعض ونقلبهم جيداً.

نقوم بفرد العجينة على شكل دائرة، ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خليط الجبنة في المنتصف.

ثم نغلقه من الأطراف حتى لا يخرج الخليط منها، نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها.

نقوم برص الفطائر في صينية مدهونة بالسمنة ونتركها حتى تختمر لمدة ربع ساعة.

نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً ويصبح لون ذهبي جميل.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتقديمها كوجبة عشاء خفيفة. نصائح عند عمل عجينة الفطائر بالمنزل سوف نعرض عليكم بعض النصائح البسيطة عند عمل عجينة الفطائر بالمنزل وهى كما يلي:- ترك العجين مدة كافية حتى يختمر جيداً. بعد تقطيع العجين إلي كرات يفضل تركها ترتاح لمدة قليلة حتى يسهل تشكيلها. تسخين الفرن من الأمور الضرورية لنجاح عملية الخبز. يفضل وضع الدقيق والبيكنج بودر والخميرة مع بعض. يفضل دهن الصينية عند وضع الفطائر عليها.

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