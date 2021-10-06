طريقة عمل العيش السوري في البيت زي المحلات شفاف وطري أحلى عيش شاورما هتعمليه، يعتبر العيش أو ما يعرف بالخبز هو الأساس لتناول أى وجبة ولا يمكن الاستغناء عنه أبدا فرغيف الخبز يوجد على المائدة فى أى وقت لتناول الإفطار أو الغداء أو العشاء والعيش بصفة عامة يصنع من الدقيق أو دقيق الذرة أو دقيق الشعير ويصنع العيش بعدة طرق ويعرف فى جميع دول العالم بالخبز وهناك العيش السوري والعيش اللبناني والعيش المصري ونحن فى هذا المقال سوف نتناول معكم طريقة عمل العيش السوري فتابعونا.

عمل العيش السوري في البيت

طريقة عمل عيش الشاورما في المنزل بسيطة جدًا وسهلة حيث يتميز بسهولة المكونات وسهولة عملة الخبز والتسوية.

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة إلا ربع من الخميرة الفورية.

كوب إلا ربع من الماء الفاتر.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق بعد نخله ثم نضيف إليه الخميرة والسكر ونقوم بعملية التقليب باليد حتى تتم عملية الاختلاط. ثم نقوم بإضافة الماء الفاتر إلى الدقيق بصورة تدريجية مع الملح ثم نقوم بالتقليب حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم بالتقليب مرة أخرى وخلط المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة بغطاء من البلاستيك ونتركها لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها بحدوث عملية التخمر. بعد حدوث عملية التخمر نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متوسطة الحجم ونتركها جانبا حتى ننتهي من تقطيع العجينة بالكامل. ثم نقوم بنثر بعض من الدقيق على سطح صلب مثل الرخام مثلا ونقوم بفرد الكرات التى تم عملها باليد أو باستخدام فرادة العجين نحضر صاج الفرن ونضع به الأرغفة التى فردناها ونضعه فى الفرن على درجة 180 درجة مئوية ونتركها حتى يتم التحمير من الوجهين. ولكي يبقى العيش السوري طري وساخن يتم تغطيته بعد خروجه من الفرن بغطاء من القماش. يمكن تحويل العيش السورى إلى مناقيش زعتر بالقيام بدهن وجه الرغيف وهو ساخن بالقليل من زيت الذرة والزعتر.

طريقة عمل العيش السوري بدون لبنطريقة عمل عيش الشاورما