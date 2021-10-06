وصفة عجينة البيتزا السريعة المجربة بخطوات سهلة وسريعة فاطمة أبو حاتي

وصفة عجينة البيتزا السريعة ، تعد البيتزا من أشهى وأحب الأكلات السريعة والمفضله لمختلف الأعمار، والتي تحرص كل ربة منزل على اعدادها بأسهل وأدق الطرق، إضافة إلى تصنيعها بطريقة تضاهي البيتزا التي تقدم في المطاعم، والتي يشتهيها بشكل خاص الأطفال، وفي التالي وصفة مجربة لعجينة البيتزا السريعة بطريقة احترافية مثل المطاعم، لتستمتعي في ليالي الشتاء الباردة، بأطعم بيتزا من صنع يديكي، لوجبة عشاء عائلية مميزة، كما بإمكانك احتساء شوربة مشبعة وحارقة للدهون، لمزيد من الدفئ والشعور بالشبع، في حال كنتي تتبعي نظام غذائي، وقمتي بعمل البيتزا في أيام الفري دايت الخاصة بك، أما ان كان الغرض من تنفيذها هو عمل وجبة مشبعة متكاملة، للاستمتاع مع أفراد أسرتك، فبإمكانك تقديمها كوجبة غذاء متكاملة العناصر.

وصفة عجينة البيتزا السريعة فاطمة أبو حاتي

كما ذكرنا في الفقرة السابقة، أن عجينة البيتزا السريعة، يتم تحضيرها في 10 دقاقئق فقط، وسنقدمها على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، بالصور والفيديو والخطوات ، إضافة إلى أهم خطوة، في تحضير عجينة البيتزا ال 10 دقائق، هي الالتزام بالمقادير، والالتزام بمدة التسوية، لذا ننصح باتباع الخطوات بدقة شديدة، كما نود أن نذكر أن حشوات البيتزا، حسب الرغبة، وحسب المتاح بمنزلك، سواء حشو البيتزا أسماك، وسي فود، أو لحوم ، أو جبن، كن احرصي على المكونات الأساسية في الحشوات، وعلى رأسها الفلفل الألوان، والزيتون، للحفاظ على النكهة المميزة للبيتزا.

مقدار كوب من الدقيق.

كوب ونصف من المياه الدافئة.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1/4 كوب من الزيت.

مقدار ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

عدد ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

عدد ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

أولًا نحضر وعاء عميق، ثم نضع جميع المكونات الجافة سويًا، بداية بالتالي السكر، والزعتر، والملح، والبصل البودرة، والثوم البودرة، ونضيف اليهم اللبن البودرة، ومسحوق البيكنج باودر، ونضيف الخميرة الفورية، ثم نقوم بخلط المكونات جيدًا باستخدام المضرب اليدوي.

يلي ذلك خطوة اضافة الكوب ونصف من الماء الدافيء، بالتدريج مع التقليب، وبعد مزج الخليط جيدًا، والحصول على قوام شبه سائل، مع الحرص على عدم تكون تكتلات بالعجين، ثم نقوم باضافة الزيت للخيط، ونقوم بالتقليب لمزج العجين جيدًا، بغرض الوصول للقوام الانسيابي مطلوب.

ثم نقوم بتغطية الوعاء لمدة عشر دقائق لحين تحضير توبينج وصفة عجينة البيتزا السريعة.

أولًا مجموعة ميكس من الجبن المبشورة المتاحة بالمنزل ( جبنة شيدر + جينة رومي + جبنة موزاريلا في المنزل لتوفير نفقاتك). يلي ذلك مقدار ميكس فلفل شرائح (فلفل أحمر + فلفل أخضر + فلفل أصفر) ونستخدم الفلفل الحامي، أو البارد حسب الرغبة. ثم ميكس زيتون شرائح ( أخضر + أسود). بسطرمة . صوص للبيتزا عبارة عن خليط من الكاتشاب، والصلصة الجاهزة، مضاف اليهما نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة، ونصف ملعقة من البصل البودرة، ونصف ملعقة صغيرة من الزعتر، ونصف ملعثة صغيرة من الملح. وفي النهاية بإمكانك تبديل التوبينج التقليدي للبيتزا، بتوبينج إيطالي، من خلال معرفة طريقة عمل الجمبري بالصوص الأبيض، ووضعها على وجه عجين البيتزا بدلًا من التوبينج العادي، مع الحرص على التقليل من نسبة المكرونة بها.

طريقة تحضير وصفة البيتزا السريعةمكونات توبينج عجينة البيتزا

أولًا نقوم باحضار صينية من النوع الغير قابل للالتصاق، ونقوم بصب عجين البيتزا المحضر مسبقًا، ومن ثم نبدأ بتوزيع صوص البيتزا الميكس على وجه العجين بالتساوي. يلي ذلك القيام برش نصف كمية ميكس الجبن فوق الصوص مباشرةً، ثم نضع البسطرمة وميكس الزيتون، وميكس شرائح الفلفل الألوان، ونغطي الوجه مرة أخرى بباقي كمية ميكس الجبن، لكي تصبح العجينة مطاطية أثناء التقطيع ولاضافة نكهه لذيذة. ثم ندخل الصينية الفرن على نار هادية لمدة 13دقيقة فقط، وللتأكد من اكتمال طهيها، سنجد الجبن على وجه البيتزا سايح تمامًا، وبإمكانك رفع العجينة باستخدام الشوكه من جانب الصينيه بسهوله. كذلك بامكانك تقديم البيتزا سريعة التحضير كوجبة عشاء، وبامكانك معرفة طريقة عمل الثومية بدون بيض، وتقديمها بجانب البيتزا لمحبين الثومية. أيضًا بإمكانك تقطيع البيتزا شرائح مثلثات ووضعها على طبق التقديم في شكل جمالي، وزيني الطبق بشرائح الفلفل الألوان وشرائح الكزبرة.

طريقة طهي البيتزا السريعة

في الختام نوضح أن الفيديو السابق، فيه شرح مبسط ومفصل، لبيتزا الطاسة، أو بيتزا العشر دقايق، للشيف فاطمة أبو حاتي، بأدق التفاصيل، كذلك كافة المكونات والمقادير، بسيطة ومتاحة في مطبخك، إضافة إلى أن طريقة التصنيع سهلة وسريعة، بدون عجن، وبدون فرن، ومتماسكة، ولا تستغرق أكثر من 10 دقايق، لتصنيعها وسيحبها أطفالك جدًا، وتقدم في وجبة العشاء، أو في وجبة الإفطار، أو وجبة غذاء أساسية.