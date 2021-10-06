طريقة عمل كيكة البراونيز الباردة اللذيذة والشهية في المنزل بمكونات بسيطة

تعتبر كيكة البراونيز الباردة ، من أشهي وألذ أنواع الكيك الذي يمكنك تقديمه، في جميع المناسبات مثل الأعياد والأفراح، وهو نوع من الكعك الغني بالشكولاتة، واشتهر في الولايات المتحدة وانتشر في جميع أنحاء العالم، وهذه الكيكة بشكل عام هي أفضل نوع من الحلويات التي تنتمي لعائلة المخبوزات، وهناك الكثير من أنواع الكيك المختلفة، والبراونيز هي أحد أنواع الكعك الغربية، التي لها مذاق جميل وشهي ومميز، ومن الممكن أن تقدم في المناسبات المختلفة، وتعد من الحلويات سهلة التحضير، هي من الكيك الذي يعشقه الأطفال كثيراً لاحتوائه علي كمية كبيرة من الشكولاتة، ويمكنك تقديم هذا النوع من الكيك إلي أطفالك كوجبة في الإفطار، تعتبر هذه الكعكة من الكيك المفيد جداً للجسم، لاحتوائها علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم اللازم لبناء عضلات الجسم، لأنها تحتوي علي البيض والحليب وهذه المكونات صحية ومفيدة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة البراونيز الباردة في المنزل بكل بساطة.مكونات عمل كيكة البراونيز الباردة
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الكعكة اللذيذة وهي كالاتي:-
- 3 بيضات.
- كوب من السكر.
- 1 كوب من الحليب.
- كوب من الزيت.
- 2 معلقة كبيرة من الكاكاو.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار معلقة كبيرة من بكينج بودر.
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من الشكولاتة المبشورة.
للتزين:-
- كريمة سائلة.
- شوكولاتة سائلة.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات عمل كيكة البراونيز الباردة الشهية وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار المضرب الكهربائي، ونضع به البيض والسكر والفانيليا، ونخفق جيداً لمدة دقيقتين.
- ثم نضيف عليهم الزيت والحليب، ونستمر في الخفق حتي نحصل علي، خليط أبيض ناعم مكثف.
- بعد ذلك نضع الدقيق وبكينج بودر بالتدريج، ونستمر في الخفق حتي نحصل علي قوام ثقيل.
- ثم نذيب الشوكولاتة تماماً، ونضعها تدريجياً علي الخليط السابق.
- بعد كدة نصب الخليط في قالب، مربع مدهون بالزيت ونخبزه في فرن مسخن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 40 دقيقة.
- عندما تنضج الكعكة نخرجها من الفرن، ونعمل ثقوب في كامل الكيكة، ثم نقوم بإذابة الشكولاتة في حمام مائي، مع الكريمة وصبها فوق الكيك.
- ونتركها في الثلاجة تتماسك، وتبرد ثم تقطع مربعات، وتقدم بالهناء والشفاء.
نصائح مهمة لنجاح وصفة الكيك
من هنا سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي اسرار نجاح الوصفة وهي كما يلي:-
- التأكد من صلاحية بكينج بودر قبل الخبز به.
- عدم فتح باب الفرن أثناء الخبز لتجنب هبوط الكعكة.
- مكونات الكيكة يجب أن تكون بنفس درجة حرارة الغرفة.
- تسخين الفرن مسبقاً قبل الخبز فيها.
- عند خفق الكيك يجب أن يكون الضرب باتجاه واحد.
- استخدمي الدقيق المخصص للكعك لضمان نجاح الكيكة.
الوسوم
تعتبر كيكة البراونيز الباردة ، من أشهي وألذ أنواع الكيك الذي يمكنك تقديمه، في جميع المناسبات مثل الأعياد والأفراح، وهو نوع من الكعك الغني بالشكولاتة، واشتهر في الولايات المتحدة وانتشر في جميع أنحاء العالم، وهذه الكيكة بشكل عام هي أفضل نوع من الحلويات التي تنتمي لعائلة المخبوزات، وهناك الكثير من أنواع الكيك المختلفة، والبراونيز هي أحد أنواع الكعك الغربية، التي لها مذاق جميل وشهي ومميز، ومن الممكن أن تقدم في المناسبات المختلفة، وتعد من الحلويات سهلة التحضير، هي من الكيك الذي يعشقه الأطفال كثيراً لاحتوائه علي كمية كبيرة من الشكولاتة، ويمكنك تقديم هذا النوع من الكيك إلي أطفالك كوجبة في الإفطار، تعتبر هذه الكعكة من الكيك المفيد جداً للجسم، لاحتوائها علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم اللازم لبناء عضلات الجسم، لأنها تحتوي علي البيض والحليب وهذه المكونات صحية ومفيدة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة البراونيز الباردة في المنزل بكل بساطة.مكونات عمل كيكة البراونيز الباردة
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الكعكة اللذيذة وهي كالاتي:-
- 3 بيضات.
- كوب من السكر.
- 1 كوب من الحليب.
- كوب من الزيت.
- 2 معلقة كبيرة من الكاكاو.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار معلقة كبيرة من بكينج بودر.
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من الشكولاتة المبشورة.
للتزين:-
- كريمة سائلة.
- شوكولاتة سائلة.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات عمل كيكة البراونيز الباردة الشهية وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار المضرب الكهربائي، ونضع به البيض والسكر والفانيليا، ونخفق جيداً لمدة دقيقتين.
- ثم نضيف عليهم الزيت والحليب، ونستمر في الخفق حتي نحصل علي، خليط أبيض ناعم مكثف.
- بعد ذلك نضع الدقيق وبكينج بودر بالتدريج، ونستمر في الخفق حتي نحصل علي قوام ثقيل.
- ثم نذيب الشوكولاتة تماماً، ونضعها تدريجياً علي الخليط السابق.
- بعد كدة نصب الخليط في قالب، مربع مدهون بالزيت ونخبزه في فرن مسخن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 40 دقيقة.
- عندما تنضج الكعكة نخرجها من الفرن، ونعمل ثقوب في كامل الكيكة، ثم نقوم بإذابة الشكولاتة في حمام مائي، مع الكريمة وصبها فوق الكيك.
- ونتركها في الثلاجة تتماسك، وتبرد ثم تقطع مربعات، وتقدم بالهناء والشفاء.
نصائح مهمة لنجاح وصفة الكيك
من هنا سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي اسرار نجاح الوصفة وهي كما يلي:-
- التأكد من صلاحية بكينج بودر قبل الخبز به.
- عدم فتح باب الفرن أثناء الخبز لتجنب هبوط الكعكة.
- مكونات الكيكة يجب أن تكون بنفس درجة حرارة الغرفة.
- تسخين الفرن مسبقاً قبل الخبز فيها.
- عند خفق الكيك يجب أن يكون الضرب باتجاه واحد.
- استخدمي الدقيق المخصص للكعك لضمان نجاح الكيكة.
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