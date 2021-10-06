معجزة كريم القهوة والنشا للتبيض الفوري حضريه في المنزل بأقل التكاليف

كريم القهوة والنشا للتفتيح، القهوة من المشروبات المنبهة الأكثر شعبية على مستوى العالم العربي والغربي، فهي تتميز بمذاق مختلف ونكهة لا مثيل لها، وأثبتت القهوة فعاليتها في العناية بصحة وجمال البشرة وهذا بفضل تركيبتها الطبيعية الغنية بمواد ومركبات تعزز من صحة الجلد، والعمل على علاج مشاكل البشرة المتعددة، فهي تساهم في إزالة البقع الداكنة والتخلص من اسمرار الجلد، وتصبح نتائجها مضمونة وأكثر إيجابية عندما تضاف القهوة إلى النشا، تابعوا معنا للتعرف على كيفية تحضير كريم القهوة والنشا للتفتيح وتبييض البشرة.

كريم القهوة والنشا للتفتيح

يعد كريم القهوة والنشا من أقوى الكريمات التجميلية في عالم الطب البديل للعناية بالبشرة، فهو يساهم في تفتيح وتوحيد لون البشرة، والعمل على شد تجاعيد الوجه لتصبح البشرة أكثر شباباً ونضارة، هذا فضلاً عن دورة في التخلص من خلايا الجلد الميتة لاحتواء القهوة على مجموعة من الأحماض الأمينية التي تعمل على تغذية البشرة، وهذه خطوات تحضير كريم التفتيح الطبيعي السحري كريم القهوة والنشا.

مكونات الكريم

ملعقتين كبيرتين من القهوة سريعة الذوبان.

مقدار ملعقتين كبيرتين من ماء الورد المركز.

ملعقتين كبيرتين من دقيق نشا الذرة.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

فنجان قهوة صغير من الجلسرين.

خطوات التحضير

تحضير وعاء صغير الحجم ويوضع فيه النشا والقهوة والزبادي.

خلط المكونات مع بعضها جيداً ثم يضاف للخليط ماء الورد بشكل تدريجي.

إضافة الجلسرين للخليط ثم تمزج المكونات مع بعضها البعض.

وضع الكريم في علبة كريم قديمة نظيفة ومعقمة جيداً، ويحفظ في الثلاجة.

دهن الوجه بكريم القهوة والنشا مع التدليك الخفيف، ثم يترك لمدة نصف ساعة.

غسل الوجه بالماء الفاتر جيداً مع تكرار وضع الكريم بشكل يومي للحصول على نضارة وحيوية وتفتيح لا مثيل له.

تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

تعمل على التبيض الفوري.

تساعد في تقشير البشرة وتفتيحها بشكل فوري.

تقلل القهوة من انتفاخات العين.

تعمل على تعزيز الدورة الدموية بالإضافة نضارة البشرة.

تقلل القهوة من ظهور التجاعيد.

تخفف من احمرار الوجه وتساعد على التخلص من الالتهابات.

تعمل على شد البشرة وتقليل الخطوط الرفيعة.

فوائد القهوة للبشرة