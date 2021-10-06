طريقة عمل كيكة الغيمة الهشة الخفيفه أخف من القطن بدون مبالغة

كيكة الغيمة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وقامها الهش الخفيف، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الغيمة.

مكونات كيكة الغيمة

تتكون كيكة الغيمة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

بياض ثلاث بيضات.

نقطتين عصير ليمون.

ذرة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة ونصف من نشا الذرة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الغيمة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخفق كلا من بياض البيض ونقطتين الليمون وذرة الملح بالمضرب الكهربائي حتى يأخذ اللون الأبيض.

ثم نقوم بإضافة السكر بالتدريج على ثلاث مراحل ونخفق جيدا بين كل مرحلة.

ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر في الخليط.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملعقة الصغيرة من الفانيليا والملعقة والنصف من نشا الذرة.

ونخفق جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بجلب صاج ونضع فيه ورقة زبدة ونصب الخليط على ورقة الزبدة ونشكل الخليط علي شكل رغيف برجر كبير.

ثم نقوم بإدخاله الفرن على درجة حرارة ١٦٠ درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين ٢٥ دقيقة و٣٠ دقيقة.

وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها وتكون كيكة الغيمة ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل كيكة الغيمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: