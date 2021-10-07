اصنعي بنفسك كريم مزيل الشعر من الجسم والمناطق الحساسة نهائياً بدون ألم

كريم مزيل الشعر ، من الكريمات التي تبحث عنها الكثير من النساء لحل مشكلة الشعر الزائد والتخلص منه نهائياً بدون ألم، فتجد أغلب السيدات يلجئون إلي الطرق الصعبة من الشفرات، والسويت، والشمع الذي يسبب تهيج البشرة، والكريمات التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب احمرار الجلد، وهو من الكريمات الطبيعية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، وتجعل ملمس الجلد ناعم مثل الحرير، ويعمل على تبييض الجسم ويزيل التصبغات الجلدية بشكل رائع،وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم مزيل الشعر الرائع بخطوات بسيطة بالمنزل تساعدنا على التخلص من الشعر الزائد بالجسم نهائياً. مكونات كريم مزيل الشعر مكونات كريم مزيل الشعر يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة تساعد على التخلص من الشعر نهائياً وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من السكر الخشن. مقدار ملعقة كبيرة من معجون الأسنان. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل الشعر السحري بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع السكر، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف إليهم معجون الأسنان ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

ثم نقوم بفرد الكريم على الجسم والمناطق الحساسة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

نقوم بفرك الكريم برفق وبحركة دائرية في عكس نمو الشعر بواسطة اليد حتى نتخلص من الشعيرات الصغيرة كلها.

سوف تلاحظي بنفسك أن الشعر بداء يتساقط بسرعة كبيرة، واصبح الجلد ناعم مثل الحرير.

بعد ذلك نقوم بغسل الجسم جيداً بالماء البارد حتى لا نسبب تهيج البشرة.

نكرر وضع الكريم مرة واحدة في الأسبوع حتى نتخلص من الشعر نهائياً. طريقة عمل كريم البيكنج بودر والشبة لإزالة الشعر سوف نتعرف على أبسط الخطوات لعمل كريم رائع بالمنزل هي كما يلي:- نحضر طبق ونضع ملعقة من الشبة المطحونة، وملعقة من البيكنج بودر، وملعقة كبيرة من معجون الأسنان، وملعقة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام. نفرد الكريم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نقوم بمسحه بواسطة قطعة من القماش القطن. سوف تلاحظي أن الشعر يتساقط بدون ألم ولا مجهود والبشرة اصبحت ناعمة ونظيفة. الوسوم

كريم مزيل الشعر ، من الكريمات التي تبحث عنها الكثير من النساء لحل مشكلة الشعر الزائد والتخلص منه نهائياً بدون ألم، فتجد أغلب السيدات يلجئون إلي الطرق الصعبة من الشفرات، والسويت، والشمع الذي يسبب تهيج البشرة، والكريمات التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب احمرار الجلد، وهو من الكريمات الطبيعية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، وتجعل ملمس الجلد ناعم مثل الحرير، ويعمل على تبييض الجسم ويزيل التصبغات الجلدية بشكل رائع،وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم مزيل الشعر الرائع بخطوات بسيطة بالمنزل تساعدنا على التخلص من الشعر الزائد بالجسم نهائياً. مكونات كريم مزيل الشعر مكونات كريم مزيل الشعر يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة تساعد على التخلص من الشعر نهائياً وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من السكر الخشن. مقدار ملعقة كبيرة من معجون الأسنان. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل الشعر السحري بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع السكر، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف إليهم معجون الأسنان ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

ثم نقوم بفرد الكريم على الجسم والمناطق الحساسة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

نقوم بفرك الكريم برفق وبحركة دائرية في عكس نمو الشعر بواسطة اليد حتى نتخلص من الشعيرات الصغيرة كلها.

سوف تلاحظي بنفسك أن الشعر بداء يتساقط بسرعة كبيرة، واصبح الجلد ناعم مثل الحرير.

بعد ذلك نقوم بغسل الجسم جيداً بالماء البارد حتى لا نسبب تهيج البشرة.

نكرر وضع الكريم مرة واحدة في الأسبوع حتى نتخلص من الشعر نهائياً. طريقة عمل كريم البيكنج بودر والشبة لإزالة الشعر سوف نتعرف على أبسط الخطوات لعمل كريم رائع بالمنزل هي كما يلي:- نحضر طبق ونضع ملعقة من الشبة المطحونة، وملعقة من البيكنج بودر، وملعقة كبيرة من معجون الأسنان، وملعقة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام. نفرد الكريم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نقوم بمسحه بواسطة قطعة من القماش القطن. سوف تلاحظي أن الشعر يتساقط بدون ألم ولا مجهود والبشرة اصبحت ناعمة ونظيفة.

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