طريقة عمل البوريك بالجبنة تركي بعجينة البف باستري الجاهزة بالخطوات

طريقة عمل البوريك بالجبنة ، أحد أهم وأشهر المعجنات والمخبوزات، والتي يمكنك تصنيعها وتحضيرها كوجبة فطور شهية وخفيفة، تناسب العمل أو يوم دراسي طويل نوعا ما، أو حتى يمكنك تناولها في العشاء أو بين الوجبات. والبوريك عبارة عن وصفة مخبوزات تركية، وجميعنا نعلم أن المطبخ التركي، يشتهر بالكثير من المخبوزات، الشهية والهشة وسهلة التحضير كذلك، وقيل أن العثمانيين هم أول من قاموا بتحضير البوريك، ثم انتقلت بعد ذلك من تركيا إلى الدول العربية، خاصة المبخ الخليجي، مع كثيرة الزيارات المتبادلة بين الدول، سواء للسياحة والترفيه، أو العلم أو العمل. ومن أشهر الوجبات التركية بوجه عام؛ خبز البالون التركي بدون قلي، وطريقة سندوتش الشاورما التركية، وشاورما باشكا التركية، وطريقة خبز البيدا التركي، وطريقة فخارة اللحم التركية، فجربي واستمتعي أنت وأسرتك بأفضل وأشهى الوجبات، من المطبخ التركي.

ويمكنك عمل البوريك بأكثر من طريقة، منها طريقة عمل البوريك المصرى، وطريقة عمل البوريك التركي بالجلاش، وطريقة البوريك التركي الهش، أو يمكنك تتبع وصفة أحد أشهر طهاة الوطن العربي مثل؛ طريقة عمل البوريك بالجبنة فاطمة ابو حاتي، أو طريقة عمل البوريك بالجبنة للشيف حسن، أو طريقة عمل البوريك بالجبنة سالي فؤاد، أو طريقة عمل البوريك بالجبنة للشيف نجلاء.

14 قطعة بف باستري جاهزة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

300 جرام سبانخ مجمدة.

صفار حبتان بيض.

4 ملاعق كبيرة زبيب.

75 جرام جبنة فيتا بيضاء.

فصان ثوم مهروسان جيدا.

6 ملاعق كبيرة صنوبر.

رشة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أبيض.