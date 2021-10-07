حضري السمك المشوي بأبسط الطرق وألذ نكهات الشوي

يعد السمك المشوي من الأطباق اللذيذة التي يعشقها الكثير، وهو مفيد جداً للجسم كما أنه من الأطباق المناسبة جداً للذين يعانون من أمراض القلب أو السكري، ويشتهر تقديمه في كثير من المطاعم حتي أنه توجد مطاعم متخصصة فقط لعمل الأسماك، وذلك لما يحتوي عليه السمك من مذاق جميل ويقدم دائماً بجانب أطباق الأرز المختلفة وأنواع مختلفة من السلطات، وبكل بساطة يمكننا تحضير السمك المشوي داخل المنزل وبخطوات سهلة، كما يمكننا إعداده بنكهة لذيذة وجميلة أفضل من التي تقدم في المحلات، ومن أفضل الطرق التي يطهي بها السمك هي طريقة الشوي، فهي طريقة صحية جداً ومفيدة للجسم، فهو طبق خفيف ولذيذ وخالي تماماً من أي نوع من الدهون التي قد تُسبب بعض من المشاكل للجسم بالنسبة لبعض الأشخاص، ويمكن عمل أطباق مختلفة من السمك مثل طاجن السمك بالصلصة الحمراء، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل السمك المشوي بأبسط الطرق وألذ النكهات.

مكونات عمل السمك المشوي

يحتوي السمك على مجموعة من المكونات التي تكسبه مذاق خاص ومميز وهي كما يلي:ـ

كيلو سمك النوع حسب الرغبة.

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

1 ملعقة كبيرة من معجون الشطة.

ملعقة صغيرة ملح.

2 عصير ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة كمون .

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

عيدان زعتر وريحان طازج.

طريقة التحضير

يتم تحضير السمك المشوي بخطوات سهلة جداً وبسيطة وبنكهة لذيذة وذلك باتباع الآتي:ـ

يتم تنظيف السمك وغسله جيد بالماء والملح، ثم نتركه لكي يصفى من الماء. نقوم بوضع الثوم المفروم في وعاء متسع ثم نضيف إليه معجون الشطة. ثم نضيف إليه البهارات الملح والكمون والكزبرة ونمزج المكونات جيد. يضاف عصير الليمون وزيت الزيتون، ونقلب جميع المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض. ثم نتبل السمك بخليط التتبيلة من الخارج والداخل حتي يغطيه تماماً ونتركه لمدة نصف ساعة.

طريقة التسوية

يتم تسوية السمك بطريقتين إما بوضعه على الشواية الكهربائية أو يتم شويه على شواية الفحم وذلك باتباع التالي:ـ