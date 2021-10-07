طريقة عمل خبز النان اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل وبأقل تكلفة

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يعد خبز النان نوع من أنواع الخبز المنتشر في جنوب ووسط آسيا وهو من الخبز المسطح وانتشر في كثير من البلاد في الفترة الأخيرة وهو خبز هندي يتكون من الدقيق والخميرة واللبن أو الماء حسب الرغبة، ويقدم بجانب كوب الشاي أو القهوة على وجبة الإفطار، ايضاً سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل خبز الباغيت الفرنسي بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خبز النان في المنزل.مقادير عمل خبز النان
يحتوي خبز النان على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقتان صغيرتان من الخميرة.
- ملعقة ونصف من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل خبز النان في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق مع الزيت والخميرة ونخلطهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي وحبة البركة مع التقليب المستمر، ثم نستخدم الماء الدافئ للعجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- بعد ذلك نقوم بتغطية الإناء بكيس في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ٤ساعات حتى تخمر.
- نقوم بتسخين طاسة مستديرة وشواية الفرن، ثم نقطع العجين إلى كرات صغيرة ونفردها على شكل دائرة بارتفاع نصف سم.
- نحمرها على الطاسة لمدة لا تقل عن ٤٠دقيقة حتى تنضج ثم ندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٣دقاءق ثم نخرجها ويقدم ساخنا.
طريقة عمل خبز الباغيت الفرنسي
سوف نقدم طريقة سهلة لعمل خبز الباغيت في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية ونذوبها مع ملعقة كبيرة من الماء الساخن وملعقة كبيرة من السكر ونتركهم جانبا لمدة لا تقل عن ٥ دقائق.
- بعد ذلك نقوم بخلط ٤٠٠جرام من الدقيق مع ملعقة صغيرة من الملح وخليط الخميرة حتى يمتص الماء ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- ندهن وعاء كبير بالزيت ونضع به العجينة ونغطيها بقماشة ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة واحدة حتى يتضاعف حجمها.
- نفرد العجينة على سطح صلب ونقطعها إلى مستطيلات ولفي كل مستطيل على نفسه.
- ونقفل الأطراف أثناء اللف ونضع العجين على صينية ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.
- نخلط البيض مع الماء وندهن بها سطح العجين ثم ندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٢٥دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
الوسوم
يعد خبز النان نوع من أنواع الخبز المنتشر في جنوب ووسط آسيا وهو من الخبز المسطح وانتشر في كثير من البلاد في الفترة الأخيرة وهو خبز هندي يتكون من الدقيق والخميرة واللبن أو الماء حسب الرغبة، ويقدم بجانب كوب الشاي أو القهوة على وجبة الإفطار، ايضاً سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل خبز الباغيت الفرنسي بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خبز النان في المنزل.مقادير عمل خبز النان
يحتوي خبز النان على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقتان صغيرتان من الخميرة.
- ملعقة ونصف من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل خبز النان في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق مع الزيت والخميرة ونخلطهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي وحبة البركة مع التقليب المستمر، ثم نستخدم الماء الدافئ للعجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- بعد ذلك نقوم بتغطية الإناء بكيس في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ٤ساعات حتى تخمر.
- نقوم بتسخين طاسة مستديرة وشواية الفرن، ثم نقطع العجين إلى كرات صغيرة ونفردها على شكل دائرة بارتفاع نصف سم.
- نحمرها على الطاسة لمدة لا تقل عن ٤٠دقيقة حتى تنضج ثم ندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٣دقاءق ثم نخرجها ويقدم ساخنا.
طريقة عمل خبز الباغيت الفرنسي
سوف نقدم طريقة سهلة لعمل خبز الباغيت في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية ونذوبها مع ملعقة كبيرة من الماء الساخن وملعقة كبيرة من السكر ونتركهم جانبا لمدة لا تقل عن ٥ دقائق.
- بعد ذلك نقوم بخلط ٤٠٠جرام من الدقيق مع ملعقة صغيرة من الملح وخليط الخميرة حتى يمتص الماء ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- ندهن وعاء كبير بالزيت ونضع به العجينة ونغطيها بقماشة ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة واحدة حتى يتضاعف حجمها.
- نفرد العجينة على سطح صلب ونقطعها إلى مستطيلات ولفي كل مستطيل على نفسه.
- ونقفل الأطراف أثناء اللف ونضع العجين على صينية ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.
- نخلط البيض مع الماء وندهن بها سطح العجين ثم ندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٢٥دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
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