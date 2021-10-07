طريقة عمل فطائر الطاسة بطعم رائع ولذيذ لإفطار شهي في المنزل

تعد فطيرة الطاسة من المخبوزات الشهية التي يعشقها الجميع لسرعة تحضيرها في المنزل، وكثير من العائلات تفضل الحصول على الفطائر في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة وطريقة إقتصادية لتحضير فطائر الطاسة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والخميرة، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهي مليئة بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، لذلك هيا بنا نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطائر الطاسة اللذيذة في المنزل.

مقادير عمل فطائر الطاسة

تحتوي فطائر الطاسة على مقادير بسيطة وغير مكلفة لتحضيرها في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٣ أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخل.

بيضة.

جبن.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فطائر الطاسة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر نصف كوب من الماء ونضع بها الخميرة مع السكر ونقلبهم جيداً ونتركها قليلاً حتى تصنع رغوة. بعد ذلك نقوم بخفق البيض مع الحليب ورشة من الملح مع التقليب المستمر، ثم نحضر الدقيق ونقوم بإضافة الخل والزيت مع البيكنج بودر. ثم نقوم بإضافة خليط البيض ونعجنهم جيداً مع إضافة الخميرة ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة لينة وطرية ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نحضر صينية مدهونة بالزيت ونقوم بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة ثم نأخذ واحدة ونفردها ونحشوها بالجبن. ثم نضعها في الطاسة على نار عالية ونقلبها على الجانبين حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نتركها على نار هادئة حتى تنضج ثم نخرجها ونتركها لتهدأ وتصبح جاهزة للتقديم.

سر نجاح فطائر الطاسة

هناك بعض الأسرار التي يجب مراعاتها لنجاح فطائر الطاسة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي