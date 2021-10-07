أكل كتير بنفكره هيلثى والسكر فيه قليل بس فى الحقيقة فى أكل بيبقى فيه كمية سكر آكتر بكتير من أللى متوقعينها، عشان كده هنقولك أمثلة على الاكل اللي تبعدي عنه وايه البديل أللى ممكن يحل محل السكر ويفضل الطعم الحلو موجود، فلوعايزة تقللي سكر أو تمنعيه مش قادرة؟.. هنقولك على ٥ طرق سهلة تقللى بيهم السكر فى الدايت

عايزة تقللي سكر أو تمنعيه مش قادرة؟.. هنقولك على ٥ طرق سهلة تقللى بيهم السكر فى الدايت

١- تجنبى الأكل الجاهز:

الأكل الجاهز قد ما طعمه بيكون أحلى وبنحسه أخف وتجهيزه أسهل بالميكروويف الا إن السكر فيه بيكون كتير عشان كده حاولى يكون الأكل من البيت لإنه بيكون غالبا أفضل.

٢- خلى الزبادى بدون سكر:

الزبادى من غير سكر ناس كتير بيشوفوه طعمه وحش وميتاكلش بس ممكن بسهولة تبدلى السكر بفاكهة تضيفيها ،،الزبادى هيبقى صحى آكتر وفى نفس الوقت طعمه أحلى.

٣-تجنبى الشوربة المعلبة:

تالت خطوة ممكن تاخديها عشان تقليل السكر فى الدايت هي انك تتجنبي المعلبات عموما بيبقى فيها كمية سكر كتير وكالوريز آكتر ،عشان كده الأفضل إنك تعملى الشوربة بنفسك فى البيت فده كمان هيخليكى تخزنى منها كمية فى التلاجة لوقت تانى.

٤-العصير الفريش والسموزى مع العسل :

العصاير الجاهزة بينضاف ليها كمية سكر كتير،الاحسن اعملى العصير فريش فى البيت أو السموزى ولو شايفاه دلع آوى بالنسبة لك ضيفى معلقة عسل ابيض .

٥- قللى من المشروبات الغازية :

المشروبات الغازية بيبقى فيها كميات سكر كبيرة جدا، استبدلى المشروبات الغازية بالعصاير الفريش ،هتديكى الريفريشمنت أللى آنتى محتاجاه مع كمية سكر أقل.

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